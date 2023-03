iPhone 14 Pro Max versus Galaxy S23 Ultra: Qual tem a melhor bateria?

Desde há vários anos que a Apple bate a Samsung na capacidade de bateria. A par disso, os iPhones Pro e Pro Max estão muito bem cotados quanto à qualidade e capacidade das suas baterias. Se no passado a Apple tinha uma bateria sempre "aflitinha", hoje o iPhone é dos que tem melhor autonomia. No entanto, chegou o Galaxy S23 Ultra. Será que a Samsung conseguiu finalmente bater a Apple nos topo de gama?

Será que o Galaxy S23 Ultra consegue bater o iPhone 14 Pro Max?

Claro que cada um usa o equipamento como precisa e os consumos não são iguais para todos. No entanto, o canal do YouTube PhoneBuff, tal como tem feito ao longo destes últimos anos, coloca lado a lado os melhores equipamentos do mundo e faz alguns testes comparativos. Se no teste do despenho a Apple bateu o novo Samsung, já no teste de queda o iPhone ficou "com o vidro em pedaços". Agora, é a vez da bateria.

Conforme já mostramos aqui o Galaxy S23 Ultra parece ser mais do que uma mera atualização do Galaxy S22 Ultra. Com a sua vasta gama de alterações, o topo de gama também recebe um impulso significativo na duração da bateria e consegue acompanhar o iPhone 14 Pro Max num extenso teste de resistência, que envolve a utilização ativa tanto dos smartphones como do tempo de espera.

O iPhone 14 Pro Max só consegue manter-se ligado durante 38 minutos a mais do que o Galaxy S23 Ultra.

O teste de duração da bateria permite-nos constatar que o Galaxy S23 Ultra consegue acompanhar o ritmo do iPhone 14 Pro Max nos testes.

Estes comparativos incluem uma chamada telefónica de uma hora de duração, uma hora a trocar mensagens de texto, uma hora de verificação de e-mails, navegação na web e consulta a rolar no Instagram, entre outras variadas consultas.

Assim, vemos um "lado a lado" entre o Galaxy S23 Ultra e o iPhone renhido. Isso deve-se a um ecrã mais eficiente e um SoC Snapdragon 8 Gen 2 que está muito bom, até a poupar bateria!

Com ambos os topos de gama a oferecer performances muito parecidas, são os detalhes que sobressaem. Neste caso, o iPhone continua no topo, apesar de estar a ver o Galaxy muito perto.

Se na navegação o Samsung consegue vantagem, perde depois noutros conteúdos mais pesados, mostrando que o SoC da Apple continua com um desempenho muito bom. Mas atenção, há um enorme salto do Galaxy S22 Ultra para o S23 Ultra. Resta saber o que a Apple vai conseguir fazer no seu iPhone de 2023, visto que o da Samsung já sabemos.