Engenheiro da Masimo envolvido na proibição do Apple Watch pediu emprego a Tim Cook

A Apple está impedida de vender o Apple Watch nas suas lojas nos EUA. Apesar de já ter recorrido da decisão da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC), a gigante de Cupertino não conseguirá para já reverter a decisão, que resultou de uma longa disputa de patentes entre a Apple e a empresa de dispositivos médicos Masimo. Curiosamente, ficou-se a saber que engenheiro da Masimo envolvido na saga da proibição do smartwatch pediu emprego a Tim Cook.

À medida que a saga da proibição do Apple Watch nos EUA continua, temos vindo a saber mais sobre o que exatamente levou a empresa de tecnologia médica Masimo a apresentar uma ação judicial contra a Apple há anos atrás.

Um novo relatório da Bloomberg revelou como Marcelo Lamego, um dos principais engenheiros da Masimo, foi contratado pela Apple depois de enviar um e-mail para Tim Cook.

A contratação de um engenheiro que pode trazer mais problemas à Apple

Marcelo Lamego, um brasileiro doutorado em Engenharia Elétrica na Universidade de Stanford, entrou para a Masimo em 2003 como cientista investigador. Em 2006, tornou-se diretor de tecnologia da Cercacor, "uma empresa derivada da Masimo". Trabalhou lá até janeiro de 2014, altura em que deixou a empresa para se juntar à Apple.

No entanto, a história por detrás da forma como foi contratado pela Apple e o seu papel é bastante intrigante - e faz agora parte dos documentos legais no litígio entre a Apple e a Masimo.

A Apple abordou Marcelo sobre uma potencial contratação no início de 2013, altura em que os executivos de ambas as empresas se tinham reunido para chegar a um acordo. O engenheiro começou por rejeitar a oferta, mas mudou de ideias depois de o CEO da Masimo ter recusado oferecer-lhe uma posição melhor na empresa. Quando isso aconteceu, Marcelo enviou um email ao CEO da Apple, Tim Cook, a pedir um emprego.

Desenvolvi vários dispositivos médicos nos últimos 10 anos e tenho a certeza absoluta de que poderia acrescentar um valor significativo à equipa da Apple, se me fosse dada a oportunidade de fazer parte dela. Acredito firmemente que podemos desenvolver a nova onda de tecnologia que fará da Apple a marca número 1 no mercado da medicina, fitness e bem-estar.

Disse o investigador Marcelo Lamego no email a Tim Cook.

Engenheiro sabia mais do que a empresa pensava que ele sabia?

A Masimo e a Apple nunca chegaram a um acordo para partilhar tecnologias, mas a Apple já estava a desenvolver o Apple Watch e decidiu contratar Lamego para ajudar no projeto. Para além de Lamego, cerca de 20 outros funcionários da Masimo foram contratados pela Apple na altura.

Marcelo entrou oficialmente para a equipa de I&D da Apple em janeiro de 2014, mas só trabalhou na empresa durante sete meses. Steve Hotelling, executivo de longa data da Apple, que agora se está a reformar, disse no relatório que Marcelo "não se enquadrava na empresa", uma vez que "entrava em conflito com os gestores, exigia orçamentos multimilionários e queria ter a capacidade de contratar os seus próprios engenheiros sem aprovação".

De acordo com os advogados da Masimo, o engenheiro não tinha conhecimentos reais sobre como desenvolver a funcionalidade de oxigénio no sangue em que a Apple estava interessada, mas partilhou o que sabia da Cercacor e da Masimo.

O Apple Watch foi anunciado em setembro de 2014, mas apenas com capacidades básicas de monitorização do ritmo cardíaco. O sensor do nível de oxigénio no sangue só se tornou uma realidade em 2020 com o Apple Watch Series 6. Entretanto, Marcelo criou a sua própria empresa, a True Wearables, e lançou um dispositivo chamado Oxxiom para monitorização contínua dos níveis de oxigénio no sangue.

A Masimo processou a startup e conseguiu impedir a empresa de vender o produto. Depois disso, com os rumores de que a Apple estava a desenvolver um novo modelo de Apple Watch com um sensor de oxigénio no sangue, a Masimo acusou a Apple de roubar a sua tecnologia ao contratar os seus principais engenheiros.

A empresa de tecnologia médica queria primeiro que a Apple pagasse mais de 3 mil milhões de dólares em indemnizações. A Apple tem estado a trabalhar em formas de contornar a proibição do Apple Watch nos EUA com meios legais e também com uma atualização de software. Espera-se que ambas as empresas regressem ao tribunal no final de outubro se não chegarem a um acordo até lá.