Aparentemente, a Google não deixa que o Android possa correr os vídeos do Youtube com o ecrã desligado no Android. Esta é uma realidade que muitos conhecem há muitos anos e que não se tem alterado. Afinal, sem instalar nada, é possível ter o YouTube a correr com o ecrã desligado e a solução é da própria Google.

YouTube no Android com o ecrã desligado

Muitos usam o YouTube para ouvir música, mas enfrentam uma limitação grande no Android. Para o conseguirem têm de ter o ecrã ligado e a app em primeiro plano. Há, naturalmente, algumas alternativas, mas recorrem a apps de terceiros ou a outros truques, nomeadamente, o recurso a outros browsers.

Na verdade, dentro do universo da Google e do Android há uma solução simples e que pode ser usada. Falamos da utilização do Chrome e da app web do YouTube, que está acessível sem instalar nada e pode se usada para substituir a app que se encontra na Play Store.

A solução vem da própria Google com o Chrome

Para a instalarem devem abrir primeiro o Chrome e aceder ao Youtube, como fazem com qualquer outro site. Uma vez aberto, devem aceder ao menu de opções do Chrome para Android e escolher a opção Site para computador. Isso irá recarregar o site, agora numa vista mais orientada ao desktop.

Para prosseguir deve ser aberto novamente o menu do Chrome e agora procurar a opção Instalar aplicação. Será pedida uma confirmação e rapidamente a app web fica disponível para ser usada, como se fosse uma simples app que instalaram no Android, incluindo ícone no ecrã.

Tudo fica acessível de forma simples e rápida

Para terem o que inicialmente procuravam, o YouTube com o ecrã desligado só precisam de abrir o vídeo pretendido. Ao fechar a app, este vídeo vai estar na área de notificações e deve ser novamente colocado a tocar. O passo seguinte é mesmo desligar o ecrã e tudo funcionará.

Esta é a forma mais simples, ainda que alternativa, para algo que a Google procura dar aos utilizadores com a uma subscrição do YouTube Music. Assim fica mais simples e mais prático, com uma app para gerir os vídeos a serem ouvidos, algo que muitos procuram há muito tempo.