Gerir o armazenamento interno num smartphone pode não ser fácil e há alguns truques que podem ser usados para ajudar no processo. Hoje mostramos um que é infalível e que permite ganhar muito espaço num Android.

Ganhar espaço num smartphone Android

Dada a sua natureza, o Android depende muito dos serviços da Google, estando estes até no núcleo do próprio sistema operativo. Esta é uma união positiva e benéfica, mas que nalguns casos pode ser um verdadeiro salva-vidas se bem usado pelo utilizador.

A ocupação do espaço de armazenamento pode ser usada como um exemplo quase perfeito. Falamos das imagens recebidas e fotografias captadas, que para além de estarem no smartphone, estão também sincronizadas com o Google Fotos, de forma automática e silenciosa.

O Google Fotos tem uma palavra a dizer

É precisamente aqui que os utilizadores podem recorrer para ajudar a ganhar espaço de armazenamento. A app Fotografas da Google tem uma forma simples de garantir espaço. Ao abrirem o menu da app, devem escolher Libertar espaço.

O Android e a união ao serviço de fotografias da Google vão ser avaliados e será garantido que tudo vai estar sincronizado. Com o sucesso desta validação, será proposto ao utilizador libertar espaço e o que vai ser ganho no smartphone do utilizador.

No final muito armazenamento recuperado

Após um processo que não deverá demorar muito, dependendo sempre do espaço a ser recuperado no smartphone. Será recuperado armazenamento, eliminado as imagens e as fotografias, mas apenas do Android. Tudo estará na Google e acessível facilmente, sem qualquer perda para o utilizador.

Este truque, em conjunto com outros que já mostrámos, facilitam ao utilizador a gestão de todo o armazenamento no Android. Permite ganhar espaço de forma periódica, bastando fazer esta limpeza no smartphone onde querem ganhar espaço.