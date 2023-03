Epic Games multada por práticas enganosas que levam a comprar itens no Fortnite

No mundo online é fundamental que os utilizadores tenham muita atenção para não cairem em esquemas fraudulentos que os deixem em situações complicadas, especialmente ao nível financeiro. Desta forma, a criadora Epic Games foi agora multada por permitir na sua plataforma práticas enganosas que levam os jogadores a comprarem o itens no jogo Fortnite. A multa ronda os 245 milhões de dólares.

Epic Games multada por permitir práticas enganosas

De acordo com as mais recentes informações, a Epic Games foi alvo de um processo judicial por parte da Federal Trade Commission (FTC) por alegadamente usar e permitir práticas enganosas que levam os jogadores a comprarem conteúdos no popular jogo Fortnite. Em concreto, a autoridade norte-americana acusa a criadora de usar "dark patterns" ou padrões obscuros, ou seja, técnicas usadas para enganar os utilizadores fazendo-os a acreditar que precisam de algo, levando-os a comprar esses conteúdos.

A FTC refere que a Epic Games forçou o Fortnite a ter configurações de botões que são contra-intuitivos, inconsistentes e enganosos. De acordo com o relato da entidade, tal faz com que os jogadores a determinada altura acabem na loja da página e façam compras de forma involuntária e inconsciente. Para além disso, a FTC adianta que várias das compras podem ser feitas apenas através do clique num botão, sem que haja um aviso ou indicação para o utilizador confirmar a compra.

Crianças podem comprar sem o consentimento dos pais...

Na ação, a FTC alega que, devido a essas práticas enganosas, muitos jogadores acabaram por comprar itens extra de que não precisavam. Mas um dos aspetos que mais preocupa a entidade é o facto de os menores de idade conseguirem assim adquirir conteúdos pagos sem o consentimento dos pais. A entidade acusa também a criadora de jogos de tentar bloquear as contas dos utilizadores que, de forma legal, contestaram estas compras involuntárias.

Uma vez que a reclamação foi aprovada por unanimidade, a Epic Games terá agora que pagar uma multa de 245 milhões de dólares. O valor será usado para reembolsar os jogadores lesados que perderam dinheiro sem intenção.