Tenha Cuidado: Esquema fraudulento em nome da Autoridade Tributária

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT referentes uma eventual declaração de rendimentos em falta, nas quais é pedido que se carregue num link.

Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação.

No mais recente esquema, é solicitado aos contribuintes que acedam ao link enviado no e-mail para proceder ao envio da sua declaração de rendimentos. No entanto, o link leva os utilizadores a uma página com malware.

A Autoridade Tributária recomenda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.

Dicas para verificar se um email é Phishing