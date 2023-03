Com o Windows 11 a ganhar terreno no mercado, a Microsoft preparou a chegada de novidades com mais uma atualização. A Moment 2 traz muitas alterações e melhorias, mas desta vez acabou por ter algo escondido. Das queixas recebidas, os SSDs ficaram mais lentos no Windows 11. Mas já há uma solução.

Quem já instalou a última atualização do Windows 11 descobriu muitas novidades neste sistema da Microsoft. Falamos dos separadores no Notepad e a integração com a IA do Bing, que pode ser usada diretamente na pesquisa do sistema. Há também uma aproximação ao iOS e até ao Android.

O que não se esperava era que a atualização Moment 2, nome dado pela Microsoft, trouxesse problemas graves aos utilizadores. Isso na verdade acabou por acontecer e muitos utilizadores estão agora a queixar-se de uma lentidão anormal nos SSDs onde o Windows 11 corre.

São várias as situações descritas com este problema, sempre focadas na última atualização da Microsoft para o Windows 11. Os utilizadores relatam que o acesso às apps está mais lento e que isso é visível desde que o Moment 2 foi instalado nos equipamentos.

As diferenças notadas pelos utilizadores são muito elevadas e mostram claramente a diferença. Um dos queixosos no Reddit afirma que a velocidade de leitura do seu SSD caiu de 7.000 MB/s para 3.000 MB/s, e ao utilizar o perfil de energia mais equilibrado, a velocidade poderia cair ainda mais, para 1.000 MB/s.

Como sempre, e antes da Microsoft apresentar a solução, a comunidade já tem uma forma de ultrapassar o problema. Passa pela sempre aconselhada remoção da atualização Moment 2, que deverá estar marcada como "KB5023698" para a versão 21H2 ou "KB5023706" para a versão 22H2 do Windows 11.

Este é mais um caso em que a Microsoft traz problemas com uma atualização. O Windows 11 ainda não tinha tido muitos problemas, mas desta vez a perda de rendimento das máquinas é real e muito visível, sendo o SSD um elemento essencial para este sistema.