Microsoft revelou mais uma grande atualização para o Windows 11

A Microsoft acaba de anunciar uma atualização do Windows 11, com novas funcionalidades que visam tornar o dia a dia dos utilizadores mais fácil e produtivo. É hora de conhecer a mais recente atualização do Windows 11.

A tecnológica também anuncia a integração do Bing com inteligência artificial (IA) à barra de tarefas do sistema operativo, proporcionando uma experiência ainda mais intuitiva e eficiente para os utilizadores.

Desde o lançamento do Windows 11, há pouco mais de um ano, a plataforma tem recebido atualizações constantes e novas experiências que permitem aos utilizadores conectar, participar, serem vistos e ouvidos. De acordo com a Microsoft, os utilizadores do Windows 11 estão mais envolvidos do que os do Windows 10 e o nível de satisfação é o mais alto de todas as versões do Windows.

Recentemente, a Microsoft lançou o novo Bing com IA em preview para mais de um milhão de pessoas em 169 países, integrando-o nas aplicações Bing e Edge e no Skype. Com esta atualização, os utilizadores do Windows 11 poderão aceder a esta nova tecnologia para pesquisar, conversar, responder a perguntas e produzir conteúdos diretamente a partir da barra de tarefas do Windows.

Simultaneamente, a Microsoft melhorou a caixa de pesquisa do Windows Search para facilitar a localização das informações que os utilizadores do Windows necessitem.

Esta atualização traz, ainda, uma série de novidades que pretendem facilitar a vida dos utilizadores do Windows 11. Uma delas é a possibilidade de conectar o iPhone diretamente ao PC com Windows 11, através do Phone Link para iOS, que está em fase de preview.

Outras melhorias incluem novas experiências touch, widgets em full screen e acesso rápido à aplicação Windows 365 disponível para todos os utilizadores. O Windows 11 também inclui novos recursos de IA no menu Iniciar, além de atualizações contínuas para tornar o sistema operativo mais acessível e sustentável.

Com o objetivo de enriquecer a experiência entre os dispositivos Android e o Windows, a partir de agora os utilizadores dos smartphones Samsung poderão ativar o hotspot pessoal do seu dispositivo através com um único clique na lista da rede Wi-Fi do computador, além de permitir a transferência de sessões de navegação do smartphone para o PC com Windows 11.

As novas funcionalidades do Windows 11 já estão disponíveis através do Windows Update e as novas aplicações através da Microsoft Store.