Telegram vai estar suspenso em Espanha! Quais as alternativas?

Espanha vai suspender o Telegram após acusações de violação de direitos de autor. Tudo acontecerá a partir desta segunda-feira, dia em que o Telegram ficará temporariamente OFF em todo o território espanhol. Que alternativas há para comunicar?

O Telegram é uma das plataformas de comunicações mais usadas em todo o mundo e uma das que mais inova. No entanto, tal como referimos aqui, esta suspensão trata-se de uma medida temporária em resposta a uma ação judicial relacionada ao "upload de conteúdo sem permissão" promovido pela Mediaset Espanha, EGEDA, A3 Media e Movistar Plus.

Como em tudo na vida as alternativas são muitas e neste caso das plataformas de comunicação há mesmo muitas. Aqui ficam algumas sugestões:

#1 - WhatsApp

O WhatsApp é uma plataforma muito popular para troca de mensagens de texto, chamadas de voz e vídeo, partilha de conteúdos e até mesmo para comunicação empresarial. O WhatsApp é sem dúvida uma ótima alternativa ao Telegram (e é certamente a melhor alternativa).

#2 - Discord

O Discord é uma plataforma de comunicação um pouco ao estilo de um IRC, mas com muitas funcionalidades inovadoras. Esta plataforma está normalmente associada aos gamers para conversação. No entanto, esta plataforma permite facilmente a comunicação com amigos e com as mais diversas comunidades.

#3 - Facebook Messenger

Assim como o WhatsApp e outras plataformas, o Messenger permite comunicar com amigos, familiares e colegas, trocar mensagens de texto, realizar chamadas de voz e vídeo, partilhar fotos, vídeos e outro tipo de ficheiros, além de permitir conversas em grupo.

#4 - Signal

O Signal é também uma excelente plataforma de comunicação e reconhecidamente uma das apps mais seguras neste segmento. É uma excelente alternativa ao Telegram, apesar de não ser uma plataforma tão evoluída.

Além das plataformas anteriores, os utilizadores podem também usar o serviço de SMS das operadoras, o Teams da Microsoft, o Slack, o chat do Instagram e outras redes sociais, etc, etc.

Não há informações sobre quanto tempo poderá durar este bloqueio, embora seja referido que o juiz Pedraz "precisa de mais tempo" para investigar o caso. Vamos aguardar as cenas dos próximos episódios.