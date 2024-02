Nothing Phone (2a) está quase a ser uma realidade e já se conhecem mais detalhes

Nothing Phone (2a) é já uma certeza e a Internet está inundada de informações sobre este próximo smartphone. A empresa de Carl Pei já escolheu o dia 5 de março para a sua apresentação, mas agora resolveu mostrar muito mais. O Nothing Phone (2a) está perto de ser uma realidade e já se conhecem mais detalhes, em especial da Glyph.

Muito tem sido dito e escrito sobre o Nothing Phone (2a). Este será provavelmente uma das próximas novidades que o mercado Android receberá, voltando a mostrar como esta marca consegue inovar e criar propostas diferentes, mas acima de tudo muito equilibradas, quer em termo de preço, quer de especificações.

Nothing Phone (2a) - Unboxing do outro mundo

A poucos dias de ser revelado, a empresa de Carl Pei resolveu abrir mais o jogo e revelar muito mais sobre o Nothing Phone (2a). Temos agora um design completo, bem como muitos dos elementos estéticos, em particular a confirmação da presentado de um dos elementos mais icónicos desta marca.

Com primeira prova de que o Nothing Phone (2a) será completamente diferente da potencial concorrência temos o seu unboxing. Este surgiu pelas mãos da Nothing e mostrou o seu novo smartphone em todo o seu esplendor, com as suas formas a serem reveladas.

Carl Pei manteve o Glyph neste smartphone

A marca revelou tudo e abriu assim a porta a que muito mais possa ser idealizado. É descrito como tendo sido "construídos sobre uma capa de transparência, em que abre novas possibilidades de design ao fundir o calor humano com a engenharia de última geração".

Uma segunda publicação da empresa de Carl Pei revelou um pouco mais do seu design, em especial da sua parte traseira. Aqui, as 2 câmaras fotográficas destacam-se, tendo também presente o conhecido Glyph de três partes.

O Nothing Phone (2a) será lançado a 5 de março, num evento da marca, onde tudo será revelado e onde as suas especificações vão ser conhecidas e confirmadas. Espera-se que este smartphone da empresa de Carl Pei surja no mercado europeu com um preço inicial de 349 euros.