A Google tem procurado melhorar o Android e o que estes oferecem aos smartphones. Com a capacidade já presente para encontrar os seus equipamentos, quer elevar ainda mais as suas capacidades e oferecer o que a Apple já oferece. Assim, vai garantir que encontre os smartphones Android mesmo se estiverem desligados.

Uma novidade da Google para os smartphones Android

Do que tem sido descoberto nos últimos meses, a Google estará a preparar uma mudança importante no Android. A gigante das pesquisas quer que seja possível aos utilizadores do seu sistema encontrarem os smartphones perdidos de forma mais simples e, principalmente, mais rápida e eficiente.

Atualmente é já possível fazer este processo, mas com uma limitação muito grande. Os smartphones precisam de estar ligados e com um acesso à Internet (Wi-Fi ou dados) ativo. Só assim fornecem a sua localização para a app e serviço "Find My Device" e assim pode ser detetado.

Encontrar equipamentos mesmo que estejam desligados

A mudança que está a ser preparada irá remover esta limitação e garantir que mesmo que os smartphones Android estejam desligados possam ser encontrados. Esta capacidade está já no código do sistema da Google, com o nome "hardware.google.bluetooth.power_off_finder".

Para ter esta capacidade, que deverá estar primeiro presente apenas nos equipamentos da Google, os smartphones Android têm de ter presente hardware específico. Falamos de um chip Bluetooth UWB (banda ultra larga), que terá a capacidade de comunicar com outros equipamentos.

Há muitos mais para ser revelado em breve

Esta será a base da nova rede de dispositivos da Google, com capacidades alargadas. À semelhança do que a Apple já o faz, esta será capaz de partilhar informações entre smartphones Android, de forma privada e segura, permitindo encontrar vários tipos de dispositivos, mesmo desligados.

Será interessante ver como a Google irá desenvolver esta nova capacidade dos smartphones Android. Existem alguns desafios de segurança a vencer e garantir que o hardware funciona de forma perfeita para assim garantir que podem ser entrados mesmo que estejam desligados e sem bateria.