Não é já segredo que a Google estará a preparar para o Android uma novidade muito importante. Quer criar a sua rede de deteção de dispositivos, que irá usar qualquer smartphone para registar a localização dos restantes que estejam na proximidade.

Para o conseguir, começou a trazer algumas novidades para o Android, que vão começar a garantir as funcionalidades necessárias. Estas ainda não são visíveis, mas estão presentes. Uma nova opção foi agora encontrada e é mais um passo para deixar encontrar um Android na futura rede de dispositivos da Google.

De forma muito discreta, a Google está a preparar-se para dar aos utilizadores do Android uma novidade importante. Quer criar uma alternativa à rede Find My da Apple. Tal como a sua rival, quer que seja possível encontrar um smartphone com recurso aos outros dispositivos.

Para isso tem atualizado o Play System, dando-lhe algumas novidades, que ainda não colocou em funcionamento. Quer primeiro ter todos os componentes presentes, para assim poder entregar aos utilizadores o seu produto terminado e pronto a ser usado.

Na continuação deste percurso, a Google trouxe agora mais uma novidade. É uma simples opção, que dá ao utilizador a possibilidade de registar, ou não, a sua última localização. Esta ficará à escolha do utilizador, que assim controla a sua privacidade junto da Google.

A nova opção garante que o telefone envia automaticamente a sua última localização para os servidores da Google quando a bateria atingir um determinado nível. Claro que estes dados vão ser cifrados, de forma a garantir que ninguém possa ver as coordenadas de localização dos dispositivos.

Esta mudança surge agora, poucos dias depois da app Find My Device ter recebido uma atualização para garantir a chegada do Material You. Este focou-se numa alteração do da sua interface, o que a aproxima de tudo o que as restantes apps Android da Google já oferecem neste campo.

Este é mais um passo importante da Google para a sua futura rede de deteção de dispositivos Android. Deixará de depender do smartphone e da sua ligação à Internet e passará a usar comunicação com outros presentes na sua área.