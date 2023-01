Com o Windows 11 a Microsoft trouxe várias novidades para a barra de tarefas. Esta foi remodelada e regressaram também o widgets, que muitos usam para obter informações adicionais, de várias fontes e com vários propósitos.

Prometido estava a chegada de widgets de terceiros, com ainda mais dados e informação. Isso foi agora revelado com a chegada de 2 novos widgets para a barra de tarefas, algo que não era esperado para já. Estes widgets começam finalmente a ser úteis para os utilizadores.

A Microsoft prometeu muitas novidades para o Windows 11, que está ainda a desenvolver de forma gradual. Estas incluem a chegada do Android a este sistema, bem como o alargar dos widgets a novas fontes, preferencialmente externas e preparadas por qualquer programador.

Este último passo parece estar agora a começar a ser dado, com as novidades que se encontram na última build Insider. Esta atualização traz 2 novos widgets que podem ser já usados de forma completa e integrados com os que já estavam disponíveis para os utilizadores.

Estes novos widgets dão acesso a informações que são úteis aos utilizadores, em especial os que usam os serviços da Meta. O primeiro destes traz para esta área dedicada o acesso às mensagens do Messenger que o utilizador tiver recebido desde a última vez que acedeu a este serviço.

A segunda novidade vem diretamente da Microsoft e está integrada como Windows 11 e com o Android. Falamos do Vínculo ao PC, a funcionalidade que permite integrar um smartphone Android com o sistema da gigante do software. Este mostrará informações sobre as notificações que fore recebidas.

Depois e instalada a última build, os utilizadores só precisam de abrir a área de widgets do Windows 11 e carregar no botão +. Aqui dentro encontram depois estas duas novas propostas, que devem ativar para que fiquem presentes com a informação disponível.

Estas são duas amostras do que a Microsoft pode em breve dar aos utilizadores do Windows 11 com os novos widgets. Começam finalmente a ser mais úteis e a dar informações que os utilizadores podem usar de forma mais interessante e integrada.