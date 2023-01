Mesmo com algum atraso da Google na chegada das novidades, o Android Auto tem conseguido manter-se na lista de preferências dos utilizadores. A nova interface está a ser disponibilizada para todos e em breve este será um novo sistema.

Não é um sistema isento de problemas e um novo está agora a afetar os utilizadores. As queixas apontam para problemas com o Google Maps e a utilização do GPS. Este perde aparentemente o sinal, mas uma solução simples está já disponível.

Problema com o GPS no Android Auto

Não são anormais os problemas no Android Auto e nas apps que este sistema permite usar de forma permanente. Muitas vezes as soluções são simples e práticas, mas podem até exigir a intervenção da Google para as resolver e assim eliminar estas questões.

Uma nova fonte de problemas parece estar agora presente no Android Auto, em especial na conhecida app Google Maps. Esta última parece poder ser usada sem problemas, mas ao fim de algum tempo o sistema da gigante das pesquisas começa a apresentar uma mensagem de falha de sinal GPS.

Google Maps não funciona da forma esperada

Este não é um problema isolado e tem sido revelado por muitos utilizadores em vários canais. O normal é o Reddit, onde foi detalhado por muitos dos que têm este problema. Também nos fóruns da próprio Google esta questão foi apresentada, apesar de não ter ainda uma resposta.

Não tendo uma resposta ou uma solução garantida ainda por parte da Google, os utilizadores com o problema depressa parecem ter encontrado a causa do problema. Do que foi revelado no Reddit, esta situação acontece quando o ecrã do smartphone se desliga.

Solução é simples e está na gestão de energia

Com esta situação detetada, foi também simples encontrar a solução. Está na gestão de energia do Android, que limita a utilização do GPS. Assim, e para resolver, os utilizadores devem aceder às Definições e depois a Aplicações => Todas as aplicações => Mapas => Permissões => Localização => Permitir sempre.

Esta mudança trará um aumento de consumo de energia, mas garante que o GPS não vai falhar no futuro, quando o smartphone entra no modo de poupança. É a forma mais simples de resolver este problema, que certamente estará a afetar muitos utilizadores.