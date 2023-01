Criptomoedas: Mineradores pintam as placas gráficas para parecerem novas

Há vários meses atrás, o mercado das criptomoedas estava numa fase mais saudável do que a que agora se encontra. E, nessa altura, as placas gráficas eram as grandes aliadas desta prática, no entanto tudo agora está diferente.

Depois que as GPUs deixaram de ser usadas para a mineração das moedas digitais, naturalmente a procura e a venda destes equipamentos abrandou significativamente, o que acabou por levar a um amontoamento do stock destes chips. As lojas tentaram das mais diversas formas escoar estes produtos e as últimas notícias indicam que os mineradores de criptomoedas estão a pintar as placas gráficas de forma a parecer que estas são novas.

Pintam as GPUs de mineração para as venderem como novas

Segundo as últimas informações, há uma nova medida bastante criativa que os mineradores de criptomoedas estão a adotar para tentar vender as suas placas gráficas usadas num estado que aparenta que as mesmas são novas. A situação foi reportada no Brasil, onde os utilizadores estão a pintar os chips de memória VRAM das GPUs usadas de forma a restaurar as mesmas e dar-lhe uma aparência nova.

Uma placa gráfica usada tem vários traços característicos desse mesmo uso. E se achar que está a adquirir um equipamento novo, tenha atenção pois pode ser alguém mais criativo que realizou alguns procedimentos para tornar a GPU esteticamente mais apelativa, levando o comprador a crer que está a comprar uma placa nova vinda da fábrica.

Contudo, se alguém mais experiente abrisse a GPU, possivelmente iria notar que a memória VRAM apresenta sinais de desgaste, o que significa que o produto não é novo, mas sim usado. Os especialistas alertam que, por exemplo, ao vermos tons amarelados nos componentes eletrónicos, por norma é sinal de desgaste devido ao uso.

Esta situação foi reportada uma vez que havia fortes suspeitas de que várias empresas no Brasil estavam a vender placas gráficas usadas como novas.

No canal do YouTube Iskandar Souza, o especialista Paulo Gomes demonstra como desmontou uma dessas GPUs e analisou os vários componentes para mostrar como uma gráfica de mineração usada pode até enganar os mais informados.

Anteriormente havíamos também revelado que, no Vietname, as GPUs usadas na mineração de criptomoedas estavam a ser lavadas com água para serem depois vendidas.

É então importante que tenha atenção onde compra os seus equipamentos, pois se for numa loja confiável, à partida não haverá surpresas. O problema pode mesmo acontecer quando a compra é feita diretamente a outro utilizador ou em lojas pouco credíveis.

