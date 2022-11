Vietname: mineradores até vendem as gráficas usadas diretamente na rua

A mineração de criptomoedas já não acontece da mesma forma que acontecia há alguns meses atrás. Nessa altura, as pessoas usavam placas gráficas, de preferência modelos mais poderosos, para levar a cabo a experiência da extração das moedas digitais. No entanto, algumas mudanças foram fulcrais para que as GPUs deixassem de ser equipamentos fundamentais para a mineração. Como consequência, começou a assistir-se a uma venda massiva destes chips.

E as mais recentes informações indicam que no Vietname os mineradores até já estão a vender as placas gráficas usadas diretamente na rua, tal não é a quantidade excessiva destes produtos.

Depois que a mineração da popular criptomoeda Ethereum alterou o seu algoritmo de PoW (Proof of Work) para PoS (Proof of Stake), as placas gráficas deixaram de ser usadas para este fim. Como consequência, o preço das GPUs caiu significativamente e começou assim a venda massiva das gráficas usadas para a extração das moedas digitais.

Uma das notícias que marcou este processo foi, sem dúvida, o facto de, no Vietname, alguns utilizadores começarem a lavar as suas placas gráficas usadas na mineração com jatos de água antes de as venderem novamente. E agora, no mesmo país, surge mais uma informação algo insólita.

Mineradores até vendem as gráficas usadas na rua

Segundo as informações, a loja local vietnamita Lê Thành tem para venda centenas de placas gráficas nas suas instalações. Praticamente todas as unidades à venda são GPUs usadas na mineração de criptomoedas e muitas delas até são mesmo vendidas sem a embalagem oficial.

E pelo facto de haver uma enorme quantidade de GPUs disponíveis, a loja até criou uma brincadeira de venderem as placas gráficas ao peso. Para além disso, há também imagens que mostram os vendedores a negociarem os equipamentos diretamente na rua.

Nas várias publicações da página do Facebook da loja, vemos que estão a ser vendidos vários modelos, como uma Galax GeForce RTX 3070 Ti por cerca de 299 euros, que há cerca de duas semanas estava marcada por 335 euros. Mas existem outros modelos, como a ASUS GeForce RTX 2060 Dual Evo por 98 euros, ou as GTX 1660 Super da ASUS, MSI ou Galax por 72 euros.

Estes são de facto preços apelativos, mas não nos podemos esquecer da origem destas placas gráficas.