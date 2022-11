Microsoft perde até 200 dólares por cada Xbox Series X/S que é vendida

No setor das consolas de videojogos, existem alguns nomes mais populares do que outros. Entre eles destacam-se a Xbox da Microsoft, a PlayStation da Sony e também a Switch da Nintendo.

Mas as recentes informações indicam que a Microsoft perde até 200 dólares por cada unidade da Xbox Series X e Series S que é vendida. No entanto, a empresa volta a recuperar esse valor através da venda de jogos, acessórios e assinaturas.

Microsoft perde 200 dólares por cada Xbox Series X/S que vende

De acordo com uma reportagem realizada pela CNBC, Phil Spencer, chefe da divisão da Xbox, revelou que a Microsoft perde entre 100 a 200 dólares por cada consola Xbox Series X e Series S que é vendida, assim como a Xbox One, uma vez que subsidia o custo de produção destes equipamentos.

No entanto, há também a indicação de que a empresa poderá compensar esse valor com outros produtos, nomeadamente jogos, comandos extra e outros acessórios e também assinaturas, os quais trazem maiores margens de lucro. Por outro lado, o canal não determinou qual o valor exato perdido pela Microsoft por cada modelo da consola.

Para muitos não é novidade que as consolas trazem algumas perdas às marcas, mas esta é a primeira vez que um executivo de uma fabricante destes produtos menciona valores específicos.

Segundo os detalhes, Spencer teceu estes comentários na mesma altura em que confirmou que o serviço Xbox Game Pass é lucrativo. O CEO ainda mencionou a forte probabilidade de a Microsoft aumentar os preços da Xbox no futuro. Recordamos que a rival PlayStation 5 da Sony também viu recentemente o seu valor ser aumentado em 50 euros.

Muitos já conheciam esta estratégia de marcas como a Microsoft e a Sony de venderem o seu hardware com prejuízo, para depois compensarem essa perda através de outros produtos. Foi no âmbito do processo judicial entre a Apple e a Epic Games, que a empresa de Redmond confessou que tinha vendido todas as suas consolas Xbox com prejuízo.

Por sua vez, dados recentes mostram que a Xbox originou mais dinheiro nos últimos três meses do que em todos os trimestres ao longo destes 20 anos de existência.