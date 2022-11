As mudanças no Twitter continuam! Elon Musk quer trazer de volta o Vine

Com a chegada de Eon Musk o Twitter está a mudar de forma drástica. Nem todas as novidades são positivas, mas a verdade é que muito está a ser alterado. A mais recente novidade parece trazer de volta um classico. O Vine está a ser novamente avaliado e em breve pode voltar a ser uma realidade. Tudo depende apenas de Elon Musk e da sua equipa.

Desde que comprou o Twitter e se tornou o CEO desta rede social que Elon Musk não tem parado e anunciar novidades. Estas são na sua generalidade benéficas, mas algumas deixam dúvidas. O caso do Vine cai nesta categoria, mas muitos esperam que esta funcionalidades volte.

Para muitos, o Vine pode ser considerado o antecessor do TikTok. Apresentado em 2013, trouxe para o Twitter vídeos de poucos segundos em que os utilizadores podiam exprimir-se sem a limitação de carateres que esta rede social sempre trouxe consigo.

Na sua onda de novidades, Elon Musk resolveu repescar o Vine e apresentá-lo como uma possibilidade para ser recuperado. A provar isso mesmo fez uma publicação na sua rede social favorita, questionando os seus muitos seguidores, quer os novos quer os já mais antigos.

Esta é mais uma questão que Elon Musk deixa ao cuidado dos utilizadores a decisão final. O questionário perguntava apenas se os utilizadores entendem que o Vine deve ser trazido de volta para o Twitter, sem apresentar qualquer informação adicional. A resposta foi um esmagador sim.

Depois desta publicação, surgiram vários alarmes dentro da comunidade que criou e desenvolveu o Vine. Esta proposta do Twitter esteve ativa vários anos e foi terminada em 2017, tendo sido congelada no tempo nesse momento, sem qualquer novidade ou melhoria no seu código.

some free advice, from someone who worked at Vine and also led the shutdown of Vine.



This code is 6+ years old. Some of it is 10+. You don't want to look there. If you want to revive Vine, you should start over.



trust me on this one guys https://t.co/knM0mKM3Xf