PlayStation 5 vai ficar 50 euros mais cara devido à situação económica global

Basta fazermos as nossas atividades de rotina que envolvam compras, como ir ao supermercado, para percebermos que está, de facto, tudo muito mais caro do que estava há alguns meses. A situação não está fácil, mas também não se vislumbram melhorias num futuro próximo.

No mundo tecnológico o aumento de preços também se faz sentir em vários equipamentos. E a Sony anunciou agora que a sua popular consola da última geração, a PlayStation 5, vai ficar 50 euros mais cara devido à situação económica que o mundo atravessa.

Preço da PlayStation 5 aumenta 50 euros

Nesta quinta-feira, a Sony partilhou oficialmente através do seu blog uma atualização de preços que já era estimada através de alguns rumores. A informação foi avançada pelo presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, e em concreto foi anunciado o aumento de preço da popular consola PlayStation 5.

De acordo com os dados revelados, tanto a PlayStation 5 como a versão digital vão ficar 50 euros mais caras. Ou seja, a versão original com blu-ray foi lançada por 499,99 euros e vai passar a custar 549,99 euros, enquanto que o modelo digital chegou ao mercado por 399,99 euros e com os novos preços vai custar 449,99 euros.

Mas o aumento de preços acontece de uma forma geral para vários países, aumentando em até 10% na Europa, Reino Unido, Japão, China, Austrália, México e Canadá. Curiosamente não é previsto um aumento de preço para já nos Estados Unidos. Mas vamos ver de seguida de que forma o aumento de preço afeta cada região onde o mesmo será aplicado.

Europa

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 549,99 euros

PS5 Edição Digital: 449,99 euros

Reino Unido

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 479,99 libras

PS5 Edição Digital: 389,99 libras

Japão (a partir de 15 de setembro de 2022)

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 60,479 ienes

PS5 Edição Digital: 49,478 ienes

China

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 4,299 yuans

PS5 Edição Digital: 3,449 yuans

Austrália

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 799,95 dólares australianos

PS5 Edição Digital: 649,95 dólares australianos

México

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 14,999 pesos mexicanos

PS5 Edição Digital: 12,499 pesos mexicanos

Canadá

PS5 com Blu-ray Ultra HD: 649,99 dólares canadianos

PS5 Edição Digital: 519,99 dólares canadianos

O CEO adianta que a situação económica mundial está a ser um desafio para todos e qua as altas taxas da inflação, bem como outros problemas financeiros, estão a afetar tanto os consumidores como a indústria. No entanto, o executivo também refere que, mesmo com este aumento de preços, a empresa irá continuar a focar-se para melhorar a disponibilidade da consola nos mercados.