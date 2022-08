Uma das principais ferramentas de quem trabalhar na Internet e em todas as funções associadas são as linguagens de programação. Estas têm filas e filas de seguidores, que as usam de forma natural para criar ferramentas e serviços únicos.

Claro que é sempre interessante conhecer quais as que mais atraem os programadores e até os empregadores. O Top da IEEE surgiu agora e mostrou quem domina nesta área. Há também uma curiosidade que vem colocar em causa muito do que se tinha como sendo verdade.

Cada programador tem as suas linguagens de programação favoritas e que usam para desenvolver o seu trabalho. Estas não representam sempre o que o mercado procura, mas mostram também quais têm evoluído e podem ser as propostas de futuro.

Python domina a lista do top da IEEE

O top mais recente que a IEEE apresentou coloca no topo o Python, mas é seguido de perto pelo C. A popularidade combinada do C e das grandes linguagens semelhantes – C++ e C# – superaria o Python por alguma vantagem. O Java também continua popular, assim como o Javascript.

Este último é impulsionado pela complexidade cada vez maior de sites e ferramentas nos browsers. Vale destacar que em alguns casos, o mais usado agora é deliberadamente a simplificação de sites estáticos construídos apenas com HTML e CSS simples.

SQL no topo das linguagens de programação

Entre os crescimentos de popularidade mais fortes está o SQL. Este está em primeiro lugar no Top associado a empregos. A força do SQL vem da procura de programadores de SQL, mas sim que esta linguagem de programação seja um extra que os programadores dominam.

A vantagem do SQL vem como uma mais valia e resulta da forma como esta pode ser usada com outras linguagens de programação. Muitas apps envolvem uma camada de front-end ou middleware que comunicam com uma base de dados back-end, e assim ao dominar estas facilitam o processo de criação.

Esta pode não ser uma lista que gere consenso, mas resulta de uma análise criteriosa da IEEE. As suas fontes de dados e a metodologia é conhecida, focando-se no que é pedido aos programadores nas propostas de emprego, em especial no que toca às linguagens de programação.