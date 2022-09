Sem a mineração de criptomoedas, preço das placas gráficas usadas cai 40%

Tal como já se esperava há algum tempo, finalmente a criptomoeda Ethereum alterou oficialmente o seu algoritmo de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS). E esta mudança implica que a mineração desta moeda digital já não vai ter que ser feita através de placas gráficas.

Desta forma, as recentes informações indicam que, depois desta alteração, o preço das placas gráficas usadas já teve uma queda de 40%.

Ethereum: Preço das gráficas em segunda mão cai 40%

A partir do dia 15 de setembro, a alteração do algoritmo da Ethereum de PoW para PoS vai libertar as placas gráficas da mineração desta criptomoeda. E para além de promover o aumento do stock de GPUs, que antes eram direcionadas em massa para esta prática, e a diminuição drástica do consumo de energia, esta realidade vai também levar a que sejam colocadas à venda várias unidades de gráficas usadas na extração da moeda digital.

Assim, os dados que começam a ser revelados, sobre o panorama das GPUs, revelam que o preço das gráficas usadas já caiu cerca de 40% nos principais canais de compra e venda. Nestas plataformas, tem-se assistido a um crescente aparecimento de placas gráficas outrora dedicadas à mineração de criptomoedas.

Este cenário começou a ser visto na Europa logo nas 24 horas seguintes ao anúncio da alteração de algoritmo. E em lojas como o eBay, modelos como a GeForce RTX 3080 ou a RTX 3070 da Nvidia viram o preço cair para quase metade.

Consumo energético reduzido em 99,95%

Os dados analisaram o cenário após mais de 24 horas do The Merge, e até mesmo o próprio site Ethereum.org indica que o consumo energético foi reduzido em 99,95% devido a esta mudança. E tal como já se havia previsto, tal representa uma economia de 0,2% da energia mundial, o equivalente ao necessário para alimentar 5 das principais cidades do planeta.

Como tal, estes valores dão-nos alguma noção da quantidade de placas gráficas a operar dirante todo o dia sem parar.

