Com o Windows 11 a Microsoft apostou de forma mais firme nos widgets e na informação que estes podem dar aos utilizadores. Não quer limitar a sua utilização às áreas que oferece e pretende abrir estas propostas a externos e aos seus dados.

Como um trabalho em constante melhoria, a Microsoft trouxe agora uma mudança aos widgets do Windows 11. Estes passaram a estar ainda maiores e com esta alteração oferecem ainda mais informação aos utilizadores.

Tal como tem feito com muitas das últimas novidades do Windows 11, a Microsoft resolveu trazer esta novidade num ambiente controlado. Para isso aplicou-a na mais recente build do programa Insider, que esta semana chegou aos utilizadores que seguem esta versão.

O grande destaque da nova versão está mesmo na nova forma como os widgets se apresentam aos utilizadores. Passam a ocupar todo o ecrã, sendo assim mais simples de ler e contendo ainda mais informação para estes consultarem diretamente no Windows 11.

Hey #WindowsInsiders - We have a new #Windows11 preview build, 25201, for folks in the Dev Channel. Check out all the details below. ^ALhttps://t.co/PbgKg59tK1 pic.twitter.com/RXelZwSGWT