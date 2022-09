As apps que a Google prepara para o Android são criadas com o propósito de dar ainda mais a este sistema operativo móvel. Recebem novidades de forma periódica e misturam muitas vezes as capacidades e as funcionalidades, para assim serem únicas.

É neste contexto que a Google parece estar a preparar um lote de novidades, que vão elevar ainda mais as suas funcionalidades. Passam por várias áreas, desde as mensagens de voz até à forma como os utilizadores se exprimem.

Tal como é normal a Google, e em outras empresas, as suas apps são desenvolvidas de forma quase discreta, para não revelar as novidades. Ainda assim, estas estão presentes no código e podem, eventualmente, ser ativadas para assim revelar o que há a ser preparado para o futuro.

É aqui que entra mais um lote de novidades para uma das mais usadas apps do Android. As mensagens da Google recebem agora algo que muitos esperava. Falamos em primeiro lugar da transcrição das mensagens de voz. Sendo uma possibilidade usada noutros serviços, as mensagens de áudio, tornam-se agora usadas por muitos utilizadores.

O que a Google quer dar à sua app do Android é a possibilidade aos utilizadores dispensarem a sua audição. Com um simples carregar num botão, estas mensagens são transformadas em texto e podem ser lidas diretamente na sua interface. Assim, tudo fica ainda mais simples para os utilizadores.

Outra novidade que irá chegar em breve vem para dar aos utilizadores a possibilidade de usarem todos emojis para reagirem às mensagens. Será assim possível aos utilizadores usarem qualquer um destes emojis, sem limitações, dentro da oferta do Android nesta área.

Por fim, e do que foi possível ativar nesta app da Google, há uma última novidade. Esta será na interface das mensagens, na zona de dedicada à partilha de imagens. Vai existir uma nova galeria, com uma maior área útil e que permite aos utilizadores escolher de forma mais simples as imagens que querem anexar às mensagens do Android.

Não há ainda uma data para este lote de novidades chegar aos utilizadores. Os trabalhos da Google parecem avançados e já quase prontos, sendo por isso esperados para breve, eventualmente depois de passarem por uma fase de testes na versão beta da app Mensagens do Android.