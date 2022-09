TikTok cansou-se de ser copiado e decidiu começar a copiar

O TikTok serviu de inspiração para as novas funcionalidades de algumas redes sociais da Meta, e não só. Agora, a aplicação de entretenimento também lançou um novo recurso muito semelhante ao conceito do BeReal.

A aplicação chinesa cansou-se de ser copiada e decidiu começar a copiar.

Há muito tempo que originalidade não é palavra de ordem nas decisões que as redes sociais que já conhecemos tomam. Afinal, apesar das suas diferenças, reconhecemos-lhes muitas semelhanças.

O TikTok chegou e surpreendeu com os vídeos curtos e o feed baseado em Inteligência Artificial que entrega aquilo que o utilizador mais gosta de ver. O êxtase à sua volta ainda não enfraqueceu, mas a aplicação já tomou medidas para responder àquilo que os jovens, o seu público mais significativo, parecem estar a procurar.

O BeReal, aplicação da qual lhe falamos aqui, trouxe uma lufada de ar fresco ao conceito de rede social, motivando publicações orgânicas, feeds compostos apenas por publicações de amigos e interações descontraídas. Por estar a crescer em popularidade, o TikTok decidiu adaptá-la à sua plataforma e apelidar a funcionalidade de TikTok Now.

Segundo a ByteDance, esta já está disponível para os utilizadores dos Estados Unidos da América, através do TikTok, bem como noutras regiões, através de uma aplicação independente chamada TikTok Now, e será testada durante as próximas semanas.

Assim como acontece no BeReal, os utilizadores serão desafiados a capturar o que estão a fazer no exato momento do alerta, utilizando a câmara frontal e a traseira. Os pedidos serão enviados diariamente e as pessoas poderão partilhar uma fotografia ou um vídeo com até 10 segundos.

O fundador do BeReal Alexis Barreyat, assim como a empresa da plataforma, recursou-se a comentar esta questão da semelhança com o novo TikTok Now.

