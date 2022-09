O tema da privacidade tem estado a assombrar o TikTok nas últimas semanas, de diferentes formas e de diferentes origens. Se uma delas foi provocada pela própria rede social, outras são o resultado de atacantes que exploram falhas nesta rede social.

Uma nova brecha de segurança está agora a ser anunciada e terá resultado no roubo de dados dos utilizadores. O TikTok nega este problema, mas os factos podem ser demasiado óbvios para que este possa ser ignorado.

Este é um tema novo e que está a ter respostas contrárias de várias partes envolvidas. Tudo começou com a publicação num fórum de muita informação sensível sobre o TikTok, que depressa passou a ser avaliada por vários analistas de segurança, para aferir a sua veracidade.

A informação partilhada mostra que os hackers aparentemente tiveram acesso às estruturas técnicas do TikTok e desse local roubaram dados de vários tipos. Em primeiro lugar, publicaram informações sobre o código fonte desta app, revelando depois terem dados de 2 mil milhões de utilizadores.

With the preface that all this is "alleged" at this time, there's a post on a popular hacking forum from 12 hours ago making some pretty major claims: pic.twitter.com/M9oLXhT4Vd