Com uma utilização alargada no Android, o Chrome da Google tem uma atenção especial neste sistema. É para muitos a opção lógica para navegar na Internet, com muitos novidades que vão chegando de forma recorrente.

A mais recente novidade está na verdade já presente no Chrome, mas precisamente na última versão. Quer dar ainda mais proteção aos utilizadores e proteger o acesso aos separadores anónimos, para não serem vistos por quem não deve.

O propósito dos separadores anónimos no Chrome é bem conhecido e muitas vezes usado. Quer impedir que os utilizadores naveguem na Internet sem que fique qualquer registo no histórico do utilizador e a sua informação seja partilhada de forma normal.

Isso não impede que olhares mais curiosos tenham acesso aos separadores, sempre que um smartphone esteja desbloqueado. Esse cenário é agora passado, fruto de uma novidade que a Google colocou no seu browser. Usando a impressão digital, o acesso aos separadores anónimos fica bloqueado e sem acesso.

Esta é ainda uma opção que precisa ser ativada no Chrome, mas que no futuro deverá estar pronta a ser usada por todos. Por agora, precisa ser ativada, usado o endereço chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android e escolhendo a opção Enabled.

Isso vai trazer uma nova opção para as definições do Chrome, dentro da área Segurança e privacidade. Ao ser ligada tornará ativo o bloqueio dos separadores anónimos no Chrome. Desse momento em diante, e sempre que o browser da Google for fechado, haverá a necessidade de usar a impressão digital para aceder aos separadores anónimos.

Espera-se que em breve esta seja uma flag ativa por omissão no Chrome. Assim, o utilizador terá facilmente a possibilidade de proteger e bloquear o acesso aos separadores anónimos. Por agora deverá funcionar no Chrome, sendo depois alargada ao iOS.

É com este tipo de novidades que a Google consegue dar mais proteção ao Chrome no Android e em outros sistemas. De forma simples criar uma nova barreira de proteção no seu browser e assim impede olhares estranhos numa área realmente privada.