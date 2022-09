Lançado na passada segunda-feira, o WatchOS 9 chegou com o iOS 16 e as restantes versões dos sistemas da Apple. Com as novidades conhecidas desde a altura em que foi apresentado na WWDC do ano passado, teve agora a sua confirmação.

Curiosamente, e segundo um grande lote de utilizadores, esta versão dedicada ao Apple Watch traz um bug. Este tem de ser resolvido com urgência pois impede que a app do Spotify deixe de funcionar nestes relógios inteligentes. A recomendação é que o WatchOS 9 não seja instalado.

As mais recentes versões dos sistemas da Apple não parecem estar a 100%. São já vários os casos de problemas e situações anormais reportadas pelos utilizadores do iOS, em especial associadas ao iPhone 14. Estas estão agora alargadas também ao WatchOS 9.

Os relatos existem desde o primeiro momento e mostram que há mesmo uma falha associada a esta versão do sistema dedicado ao Apple Watch. Esta não foi detalhada, mas sabe-se que afeta por exemplo a app do Spotify criada para este relógio.

O que os utilizadores relatam é que o serviço de streaming deixa simplesmente de funcionar. O streaming no Apple Watch para de funcionar no primeiro minuto e, no entanto, a barra de progresso da faixa continua a avançar, ainda que sem o áudio. O problema ocorre com qualquer ligação, mas não se os conteúdos forem descarregados para o relógio.

A recomendação do Spotify é clara e pede aos utilizadores que não instalem esta versão, pelo menos até a Apple lançar uma atualização que corrige o problema. Os que já fizeram a atualização, têm como alternativa descarregar a música para os seus relógios e ouvir dessa forma.

Apesar de não serem oficiais, existem já relatos que existe uma solução a chegar em breve. A Apple tem já o WatchOS 9.1 em testes e aparentemente o bug reportado está resolvido, sendo o streaming retomado e o problema removido.

Ainda que possa ser um problema de dimensões reduzidas, tem um impacto grande, pois deixa lado parte das funções do Spotify no Apple Watch. Espera-se que muito em breve surja a solução, tudo numa simples atualização do WearOS 9.