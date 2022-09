Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Posso usar o iPhone 14 Pro com o eSIM do Canadá em Portugal?

Olá equipa do Pplware! Começo por deixar uma palavra de apreço pelo vosso excelente trabalho, sou um leitor assíduo. Gostaria que me esclarecessem os prós e contras de importar o novo iPhone 14 pro a partir do Canadá. Terei a possibilidade de através de um familiar me traga o novo iPhone e preciso de saber se terei algumas consequências na utilização em Portugal, nomeadamente a compatibilidade com o operador Vodafone, devido a eliminação do cartão e-sim, garantia, a estimativa do preço efetuando a compra no Apple EatonCentre em Toronto. Muito obrigado pela atenção. Um abraço Vitor Orfao

Vítor,

Supostamente a tecnologia eSIM é igual lá como cá.

Isto é, apesar de os operadores terem métodos diferentes para entregar ao cliente a conta, a tecnologia é igual.

Portanto, não nos parece que haja qualquer problema. O que terá é de usar a sua conta cá com um eSIM, o que é manifestamente uma vantagem em termos de segurança.

[Respondido por Vitor Martins]

Conhecem alguma plataforma low code open source?

Bom dia Sabem se existe alguma plataforma lowcode open source? Abraço Onfire

Onfire,

Apesar das principais plataformas de low code estejam associadas a empresas que cobram para que as possa usar, existem algumas que pode explorar e assim criar as suas apps de forma simples e rápida.

Uma simples pesquisa na Internet revelou várias propostas, que pode e deve explorar, para encontrar que mais se ajusta a si.

A lista que lhe queremos apresentar é a seguinte:

Todas usam a filosofia de programação low code/ no code, sendo assim simples de usar. Escolha uma destas e depois indique-nos qual venceu na sua avaliação.

[Respondido por Pedro Simões]

Sabem onde posso vender a minha loja virtual?

Boa tarde, Gostaria de saber se conhecem alguns sites para venda de lojas virtuais? A minha esposa tem uma loja online de roupa de criança já a funcionar e estávamos a pensar em vender a loja mas não conheço nenhum site onde possa pôr a venda a loja. Ficaria muito grato caso conheçam algum. Obrigado, Pedro

Pedro,

Tal como acontece com as lojas físicas, não nos parece que exista uma local onde as lojas podem ser vendidas ou compradas por outros interessados.

Normalmente há publicidade no próprio local ou a oferta direta de compra por parte de alguém que detetou a loja à venda.

Outra alternativa que tem é tentar fazer a passagem da loja para uma pessoa próxima, que assim a assume e continua para o futuro.

No caso de uma loja virtual tem alguns pontos a ter em conta, pois existem dados de acesso que existem e que não existe forma de garantir que foram realmente alterados ou que existem buracos de segurança, que permitem aceder remotamente a áreas mais sensíveis.

[Respondido por Pedro Simões]

Que câmaras de vigilância me recomendam comprar?

Boa noite Ora bem mais uma vez venho pedir os vossos sábios concelhos Na minha casa (moradia) pretendia colocar 2 câmaras exteriores de vídeo vigilância as especificações que procuro é sem fios (pretendo Wi-Fi e a bateria ) de maneira a não ter que fazer furos e passar fios. Que câmaras recomendam ou kit de câmaras? Cumprimentos Pedro Magalhães

Pedro,

O facto de pretender com bateria reduz significativamente o leque de possibilidades. Ainda assim, podemos sugerir 2 modelos que conhecemos e têm boa prestação e boas funcionalidades.

No entanto, antes de lhe dar a recomendação, sugiro-lhe uma pequena consideração: entre fazer furos e passar fios ou ter a tarefa de carregamento manual periódico das câmaras, é mesmo uma câmara a bateria que quer? Note também que as baterias não duram “toda a vida”.

Passando às sugestões, tem por exemplo a Xiaomi Mi Wireless 1080p por cerca de 70€. Tenho o feedback desta câmara de que, num espaço de pouco mais de 1 ano e cerca de 12 carregamentos, a autonomia reduziu significativamente, ao ponto de a câmara ter sido posta de lado.

Há uma outra opção que pode considerar, que é a Reolink Argus 2E. O preço é semelhante e a nível de funcionalidades também não são muito diferentes, no entanto, a Reolink tem à disposição um painel solar para ter junto à câmara, precisamente para evitar “o frete” de ter de se preocupar em recarregar manualmente a bateria. Em princípio, o painel dá conta de restabelecer a energia consumida pela câmara.

[Respondido por Hugo Cura]

Sabem se há problemas com o Spotify e o Apple Watch?

Olá Pplware, Desde que instalei o novo WearOS no meu Apple Watch que este deixou de funcionar via streaming. A música inicia-se e ao fim de um ou dois minutos simplesmente para. Já removi e reinstalei a app tanto no relógio como no iPhone, sem qualquer sucesso aparente. A única forma de resolver o problema é usar a música local e ouvir diretamente a partir do Apple Watch. O que vos pergunto é se reconhecem este problema e se sabem de alguma forma de o ultrapassar. Obrigado, João Pereira

João,

Uma pesquisa nos fóruns do Spotify revelam que este é um problema que acompanha o WearOS 9, lançado no início desta semana.

Não existe uma forma de resolver a falha e a recomendação do Spotify já vem tarde, ou seja, não deve ser instalada esta versão.

A solução o João já a encontrou e passa por descarregar a música para o Apple Watch e ouvir dessa forma.

A Apple deve em breve lançar uma atualização, que corrigirá o seu problema e o de muitos outros utilizadores.

[Respondido por Pedro Simões]

