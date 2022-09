No Vietname já se lavam com água as gráficas de mineração para serem vendidas

Tal como já sabemos, a mineração de criptomoedas através de placas gráficas está morta, pois o algoritmo da Ethereum foi alterado de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS). Portanto, o destino das GPUs acaba por ser a venda, embora com a condicionante de serem equipamentos usados.

Mas parece que no Vietname encontraram uma possível solução para a venda destes produtos. Estão a circular alguns vídeos que mostrar algumas pessoas do país a lavar com água as placas gráficas usadas para minerar para depois serem vendidas.

Placas gráficas de mineração são lavadas com jatos de água

Vários vídeos partilhados na Internet, e revelados pelo canal @I_Leak_VN no Twitter, estão a tornar-se populares por mostrarem pessoas em sistemas de mineração de criptomoedas no Vietname a limparem e lavarem com água as suas placas gráficas usadas para o processo de extração das moedas digitais. Para o procedimento, foram em muitos casos usadas pistolas de pressão de água para dar um verdadeiro banho a estas gráficas.

A notícia pode, à primeira vista, parecer estranha só pelos simples facto de que a água não é, de todo, aconselhável para estar em contacto com a tecnologia. Para além disso, se juntarmos o facto de ser exercida pressão no processo através de jatos de água, quase que é então meio caminho andado para que os equipamento fiquem com danos físicos.

E ainda há mais, pois a água pode ficar alojado em locais de difícil acesso e provocar algum problema assim que a placa gráfica seja ligada. Dessa forma, o próprio canal alerta para a compra destas GPUs lavadas.

No vídeo seguinte podemos ver um outro método que é usado para limpar o PCB, através da lavagem ultrassónica.

Um dos principais objectivos desta insólita operação de limpeza, é então preparar as GPUs para que estas sejam vendidas novamente. Em suma, serão colocadas no mercado como produtos recondicionados.

Como podemos ver pelos vídeos, algumas gráficas estão a ser lavadas dentro do sistema de mineração, e a água que sai do jato acaba por molhar não só a estrutura da placa gráfica, mas também outros componentes, como a motherboard, memória RAM, processador, ventoinhas e fonte de alimentação acabam também por ficar molhados.

No final do processo de lavagem, é colocada uma nova pasta térmica nas GPUs, incorporado o sistema de arrefecimento lavado, coloca-se tudo novamente na caixa e temos assim uma GPU preparada para venda.

