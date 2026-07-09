Samsung bate a Nvidia e torna-se a empresa mais rentável do mundo

No segundo trimestre de 2026, a Samsung foi a empresa mais rentável do mundo, com um lucro operacional de 51,1 mil milhões de euros. O rápido desenvolvimento da inteligência artificial explica este valor estratosférico.

A empresa mais rentável do mundo

Em 2026, a Samsung DS, a divisão de semicondutores da Samsung, deverá gerar mais lucro do que nos últimos 40 anos. No segundo trimestre deste ano, a Samsung registou um lucro operacional total de 51,1 mil milhões de euros. A fabricante sul-coreana foi a empresa mais rentável do mundo neste período, ultrapassando a Nvidia.

A Samsung divulgou os seus resultados financeiros preliminares para todo o grupo no segundo trimestre de 2026, e os números são impressionantes. Durante este segundo trimestre, a Samsung gerou 51,1 mil milhões de euros em lucros operacionais gerais. A fabricante sul-coreana tem, assim, a vantagem de superar o lucro trimestral da Nvidia (46,7 mil milhões de euros) e tornar-se a empresa mais rentável do mundo.

No primeiro trimestre de 2026, a Samsung DS (Device Solutions), a divisão de fabrico de semicondutores da Samsung, gerou aproximadamente 30,7 mil milhões de euros em lucro operacional, representando 94% do lucro total do grupo. O lucro deste ano irá superar o lucro acumulado nos últimos 40 anos, desde que a empresa entrou no mercado dos semicondutores. O lucro operacional anual da Samsung em 2026 será próximo dos 171 mil milhões de euros.

RAM leva Samsung a bater a Nvidia

Estes valores estratosféricos são, naturalmente, explicados pela escalada dos preços da memória RAM e dos chips de armazenamento, impulsionada pelo rápido desenvolvimento da inteligência artificial. Este mercado está a atravessar uma crise sem precedentes, que está a fazer disparar os preços.

Enquanto os principais fabricantes de semicondutores (Samsung, Micron, TSMC, etc.) estão a lucrar, outros acusam-nos de terem provocado os aumentos de preços. A situação também está longe de ser pacífica entre os funcionários da Samsung DS. Em abril último, 48.000 deles iniciaram uma greve, principalmente devido à remuneração que consideravam desproporcional aos lucros da empresa.

Desde então, chegou-se a acordo com bónus até 300.000€, mas também aqui surgiram protestos, evidenciando uma divisão social interna. O desenvolvimento da IA ​​​​permite à Samsung alcançar lucros recorde, mas também coloca a empresa em diversas situações de crise.