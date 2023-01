É oficial: OnePlus Pad chega ao lado do novo OnePlus 11 5G

Os rumores em torno do lançamento do primeiro tablet da OnePlus, começaram a surgir há vários meses, contudo, a fabricante pouco havia falado sobre isso. Agora, na página dedicada ao evento, surge uma imagem clara dos três produtos que serão apresentados no dia 7 de fevereiro.

Um smartphone OnePlus 11 5G, uns earbuds Buds Pro 2 e ainda um OnePlus Pad... o tablet tão aguardado.

A OnePlus tem evento de lançamento marcado para 7 de fevereiro, com os holofotes apontados para o smartphone de topo OnePlus 11 5G. Este smartphone vai chegar para enfrentar os pesos pesados do segmento, nomeadamente a linha Galaxy S23 da Samsung, com lançamento marcado para 1 de fevereiro.

Além do smartphone de topo, a empresa já tinha revelado que ira também lançar ao mercado uns novos earbuds, os OnePlus Buds Pro 2. Em montra neste evento, haverá ainda espaço para o lançamento de um produto novo, um teclado mecânico, ainda que este só chegue oficialmente ao mercado, mais próximo do mês de abril.

OnePlus Pad, dos rumores à confirmação

Muitos foram os rumores à volta do possível lançamento de um tablet da fabricante este ano, não propriamente já em fevereiro. Hoje mesmo, começaram a surgir na internet as possíveis renderizações do produto, através do leaker Steve H.McFly do OnLeaks.

A OnePlus não é empresa de ficar muito tempo a deixar os rumores serem alimentados e, por isso, pouco depois, atualizou o seu site com uma imagem clara onde aparece o smartphone e os earbuds sobre um ecrã grande de um tablet.

Ao abrir a página, existe já um separador com o tablet associado ao slogan "Smooth Without Equal" (suave sem igual, numa tradução à letra). Não existem mais informações oficiais, mas acredito que, até à data do evento, a empresa venha a partilhar mais pormenores, tal como está a fazer com o smartphone.

Curioso para conhecer as novidades da OnePlus?