As marcas associadas ao Android tem estado a revitalizar o mercado de tablets com novas propostas e a OnePlus parece não querer ficar para trás. A marca tem já a sua proposta a ser preparada e esta deverá surgir muito em breve.

Há notícias importantes sobre este novo tablet, que mostram que estará quase pronto, mas com um pormenor. Este não será mais uma proposta que quer roubar o lugar do iPad e em especial do seu modelo de topo, o Pro.

Tablet da OnePlus está quase pronto

Apesar de não ser uma novidade no mundo dos rumores, a ideia de que a OnePlus está a desenvolver um tablet tem estado presente ao longo dos anos. Nos últimos meses ganhou força e parece estar já quase a ser uma realidade a que todos vão poder aceder.

Uma nova informação associada ao OnePlus Pad, nome possível deste tablet, surgiu recentemente e dá conta de mais pormenores. Este novo dispositivo estará já em testes, na Índia, onde a marca tem uma presença muito forte no mercado dos smartphones.

Dispositivo em testes no mercado indiano

Identificado com o nome Aries, o tablet da OnePlus estará já a ser experimentado de forma quase definitiva e pronto para chegar ao mercado. Especula-se que esta proposta poderá ser apresentada perto do verão, quando o OnePlus 11R for revelado.

Outro dado importante é que este tablet não deverá ser um concorrente direto para o iPad Pro da Apple. Esta proposta será gama de entrada ou média, uma das áreas onde o Android se sente mais à vontade no que toca aos tablets. O facto de estar a ser testado no mercado indiano mostra também a sua posição na gama.

Este não será um concorrente do iPad Pro

Será interessante ver o que a OnePlus prepara para o seu tablet, uma vez que a sua empresa gémea, a OPPO tem já uma proposta. Estes parecem ser produtos similares, mas com mudanças importantes, tanto ao nível do design como do próprio hardware presente.

A OnePlus parece estar agora a acelerar a sua procura de uma posição de destaque no mercado. As suas propostas ganham cada vez mais interesse dos consumidores e mostram-se também mais interessantes para complementar um mercado Android cada vez mais rico.