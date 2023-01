Quando a Microsoft criou o VSCode, procurar criar uma solução para os programadores, que pudesse ser integrada com extensões e extras. Conseguiu criar uma ferramenta que conquistou o mercado, mas que ainda assim tem espaço para melhorar.

Uma análise recente ao Marketplace que serve o VSCode veio revelar um cenário preocupante. É muito simples colocar extensões maliciosas nesta loja e assim explorar os dados dos utilizadores, sem que estes tenham conhecimento deste perigo.

Cuidado com as extensões do VSCode

Para todos os que se dedicam à programação, o VSCode é uma escolha quase óbvia. Desde que foi apresentado que tem conquistado esta área, sendo já usado por mais de 70% de todos os que lidam de forma diária com várias linguagens de programação.

Com todas as ferramentas extras a que dá acesso através das extensões, torna-se anda melhor e mais útil para os programadores. É precisamente no Marketplace, local de acesso às extensões, que foi agora descoberta uma vulnerabilidade muito importante.

Aqua Nautilus has discovered attackers can easily impersonate VSCode extensions and trick developers into downloading them.



This method targets developers through their IDEs and could potentially compromise the entire #software development process. https://t.co/JzXc4T6tnG — Aqua Security (@AquaSecTeam) January 6, 2023

Marketplace da Microsoft tem falha óbvia

O que a AquaSec descobriu é que é possível colocar extensões nessa loja que são em tudo idênticas às legitimas. O pormenor vai ao ponto de terem o mesmo nome, as mesmas descrições e até os mesmos logotipos e imagens.

Ao ser instalada uma destas extensões, passava a ser possível várias ações. Isto passava por instalar programas adicionais, roubar ou adulterar o código-fonte no VSCode e até mesmo usar as chaves SSH do programador para aceder a repositórios GitHub ligados.

Falha está já a ser explorada por atacantes

O mais preocupante nesta descoberta é que este não é apenas um cenário hipotético. Há já algumas extensões presentes no Marketplace que simulam outras de muito maior sucesso e que procuram roubar dados dos utilizadores. Um dos exemplos encontrados fazia pedidos a um servidor central, aguardando uma resposta positiva para poder iniciar ações maliciosas.

O conselho a dar a quem usa o VSCode é que tenham atenção redobrada ao instalar extensões da Marketplace. Validem o nome correto do que procurem, avaliem o número de instalações e até os comentários de outros utilizadores. Este é um perigo real e as consequências podem ser graves, em especial em ambientes corporativos.