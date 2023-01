E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de muitas novidades tecnológicas, como carregamentos ultrarápidos a 240W da OPPO, o novo ecrã Samsung Flex Hybrid, o lançamento dos novos dispositivos OnePlus, a nova marca de carros elétricos AFEELA, e muito mais.

PASSATEMPO DE DIA DE REIS:

As tecnologias de carregamento rápido continuam a evoluir. A União Europeia quer que exista uma uniformização das tecnologias de carregamento rápido, além da adoção da porta USB Tipo-C para carregamento de dispositivos (de uma forma geral), mas as fabricantes continuam a aplicar os seus conhecimentos em Investigação e Desenvolvimento para melhorar a experiência de utilização dos smartphones.

A tecnologia SuperVOOC é associada à OPPO, e adotada por outras empresas do grupo e, depois de ter sido apresentada há quase um ano, a tecnologia de carregamento a 240W estará mesmo para chegar ao mercado.

A Samsung continua a explorar todas as formas de inovar e, no que respeita aos ecrãs, a divisão Samsung Display tem sido pioneira na criação de novos conceitos que hoje já vemos a ganhar terreno no mercado, como é o caso dos smartphones dobráveis.

Para a CES 2023 que decorre oficialmente de 5 a 8 de janeiro, a Samsung Display preparou grandes novidades, nomeadamente o dispositivo móvel Flex Hybrid capaz de dobrar e deslizar. Mas as novidades não se ficam por aqui.

Embora uma patente não seja, necessariamente, sinónimo da chegada de um produto ou tecnologia nova, a verdade é que a Apple regista várias ideias muito promissoras. Desta vez, sabemos de uma nova versão da caneta da empresa de Cupertino que pode reproduzir as cores do mundo real.

Ainda deverá estar no forno, mas pense nas potencialidades desta tecnologia!

A Volkswagen tem estado a trazer novidades no campo dos elétricos a um ritmo muito elevado. São já vários os modelos que usam a sua plataforma e que querem conquistar o mercado, com a novidade e com a promessa de muitos quilómetros de autonomia.

Para alargar ainda mais esta sua lista de propostas, a Volkswagen apresentou agora na CES um novo carro, o Volkswagen ID.7 e promete ser o herdeiro natural do Passat, mas com uma motorização que todos vão querer usar no futuro.

A OnePlus tinha marcado para dia 4 de janeiro, na China, o evento de apresentação do novo topo de gama dos smartphones, o OnePlus 11 5G. Além do telefone, apresentou também os earbuds Buds Pro 2.

Os novos produtos ficam disponíveis na China já dia 9 de janeiro e chegam ao mercado internacional no dia 7 fevereiro, com evento de lançamento global já marcado.

Desde há vários anos que é notado um empenho grande de certas empresas em adaptar os seus produtos ao mercado dos dispositivos dedicados à saúde e bem-estar. Uma das mais relevantes neste segmento é a Withings. Depois dos medidores da pressão arterial, dos termómetros, das balanças inteligentes e dos relógios com ECG, aparece o U-Scan... para analisar a urina!

Este é um dispositivo que se coloca na sanita para analisar o xixi e comunicar os resultados à aplicação no seu smartphone.

A Nvidia é a grande líder no segmento das placas gráficas, não só pelos potentes modelos que lança no mercado como também pelas novidades adjacentes para promover o desempenho das máquinas.

Nesse sentido, a gigante norte-americana anunciou recentemente a sua nova tecnologia RTX Video Super Resolution. Vamos então conhecer melhor esta novidade gráfica.

Ontem, dia 4 de janeiro, a Terra atingiu o periélio, isto é, na sua viagem à volta do Sol, este foi o momento em que esteve mais perto da estrela. Por coincidência, o nosso planeta foi atingido hoje por uma forte tempestade geomagnética que obrigou mesmo ao desvio de um satélite da sua órbita.

Esta tempestade, que ocorreu no Sol no passado dia 30 de dezembro, está agora a chegar até nós. Segundo os especialistas, é expectável que cause distúrbios nos campos magnéticos da Terra.

O investimento no mercado dos carros elétricos tem vindo a crescer e vemos claramente uma tendência de movimentação para esta nova área de negócios por parte de muitas marcas que estão no mercado já de forma bastante consolidada noutras áreas.

A Sony é um desses casos. Agora, ao lado da Honda, anunciou a marca AFEELA de carros elétricos.

A Sony Playstation começa o ano de 2023 com uma novidade bastante interessante e que tem como objetivo, o de promover uma maior e mais abrangente acessibilidade aos jogos da sua consola Playstation 5: Project Leonardo.

Venham saber um pouco mais sobre este novo e, de certa forma, revolucionário controlador para a Playstation 5.

A CES é o palco perfeito para dar a conhecer ao mundo aquilo que se está a projetar para o futuro e, todos os anos, vemos as ideias mais incríveis a ser reveladas. A BMW está a surpreender com o BMW i Vision Dee o seu berlina futurista, de design inovador.

Este protótipo é também um vislumbre daquilo que pode ser o futuro de uma experiência de condução cada vez mais enriquecida pela componente digital e com um potencial de personalização ímpar.

As novidades no mundo da tecnologia não param de surgir com o arrancar da CES 2023. A Bosch é uma das empresas presentes no certame tecnológico e de inovação, e dele destacamos os novos sensores.

Os sensores são peças polivalentes que podem ser utilizadas nos mais diversos dispositivos e os novos da Bosch chegam para tornar a vida das pessoas mais segura e conveniente.

A Xiaomi tem mostrado, ao longo dos anos, que tem apostado noutras áreas que não apenas a dos smartphones. Os exemplos são muitos e uma das novidades que tem trazido são no campo da mobilidade, nomeadamente uma trotineta elétrica, que tem cada vez mais interesse.

Dada a atenção crescente direcionada a este tipo de transporte, o Pplware resolveu testar a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Os argumentos colocam-na num patamar muito elevado e prometem que esta trotineta é a ideal para momentos de diversão e também para servir como meio de transporte. Venham conhecer a opinião de quem usou pela primeira vez uma trotineta.

A mobilidade está em constante transformação e os carros autónomos começam a estar cada vez mais presentes nas estradas, mesmo nos transportes coletivos. A Hyundai Motor Company acaba de lançar uma nova campanha para o lançamento do seu Robotáxi totalmente elétrico inspirado no Hyundai IONIQ 5, o IONIQ 5 Robotáxi.

A iniciativa conta com a parceria da Motional, líder mundial em condução autónoma e com a Hyundai Motor Group.