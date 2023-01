Withings faz-lhe a análise à urina dentro da sua sanita

Desde há vários anos que é notado um empenho grande de certas empresas em adaptar os seus produtos ao mercado dos dispositivos dedicados à saúde e bem-estar. Uma das mais relevantes neste segmento é a Withings. Depois dos medidores da pressão arterial, dos termómetros, das balanças inteligentes e dos relógios com ECG, aparece o U-Scan... para analisar a urina!

Este é um dispositivo que se coloca na sanita para analisar o xixi e comunicar os resultados à aplicação no seu smartphone.

U-Scan, faça análise à urina para saber, inclusive, se está grávida

Foram necessários quatro anos de desenvolvimento, mas, na verdade, o dispositivo parece estar a surpreender. A Withings apresenta o primeiro analisador de urina ligado ao smartphone. A empresa apresentou na CES 2023 o novo U-Scan, um dispositivo que é colocado na sanita e que funciona completamente sem fios.

A automação doméstica chega à casa de banho e a Withings, uma das marcas com mais longa história no sector dos wearables, traz-nos um produto muito diferente de tudo o que temos visto até agora. Um gadget para o mercado da saúde e bem-estar que estará disponível em meados de 2023 na Europa.

O objetivo da U-Scan é analisar a urina dos utilizadores, ajudando a detetar possíveis infeções ou problemas de saúde. O dispositivo tem forma circular e mede cerca de 9 centímetros de diâmetro. É colocado dentro da sanita e a empresa explica que se adapta facilmente a diferentes sanitários.

O U-Scan está ligado à aplicação Withings e é capaz de diferenciar a urina de diferentes membros da família, bem como distinguir a urina de outros líquidos.

Withings quer analisar mais de 3 mil biomarcadores de saúde

Este é um dispositivo de saúde e os dados que recolhe são considerados importantes. A urina contém um grande número de biomarcadores de saúde (mais de 3.000) que nos podem dar muitas pistas sobre a nossa condição. Withings quer tornar a monitorização da urina tão comum como o nosso pulso.

O dispositivo recolhe amostras automaticamente, ativando-se quando os sensores térmicos detetam urina. Dentro da U-Scan encontra-se um cartucho que aloja vários testes para análises químicas. Existe também um módulo ótico para análise de urina. Estes cartuchos podem ser limpos por lavagem com água e duram cerca de três meses, tendo de ser renovados como os filtros de um aspirador de pó.

Entre os dados obtidos encontram-se pH, vitamina C, nutrição, hidratação e níveis de corpos cetónicos. O cartucho 'U-Scan Cycle Sync' também permite fazer a análise do ciclo menstrual, com base em previsões e análises dos níveis hormonais e biomarcadores alimentares.

E o preço deste "analista"?

O Withings U-Scan estará disponível na Europa a partir do segundo trimestre de 2023, a um preço oficial de 499,95 euros. O kit de iniciação contém o leitor e um cartucho, que fornece três meses de testes. Os cartuchos adicionais estarão disponíveis para compra por assinatura ou diretamente na Withings.

Os futuros cartuchos médicos, que são mais avançados do que os cartuchos padrão, continuam a aguardar aprovação regulamentar na Europa. O plano da Withings é tornar o dispositivo disponível para venda também nos Estados Unidos, mas a FDA ainda se encontra numa fase inicial.