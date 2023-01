Uma das inovações tecnológicas da Apple nos últimos anos foi o MagSafe. Esta tecnologia de carregamento veio mudar a forma como o iPhone recebe energia e depressa criou um interesse grande nos restantes fabricantes de smartphones.

Ainda que alguns tenham tentado criar as suas versões do MagSafe, essa forma de carregamento poderá estar a caminho do Android, e de forma oficial. Não chega pelas mãos da Apple, mas sim do padrão Qi2, que agora foi apresentado na CES.

MagSafe da Apple vai chegar ao Android

Apresentado em 2010, o padrão Qi está já muito desatualizado, o que acabou por levar muitos fabricantes de smartphones a apresentarem as suas próprias soluções. Claro que não são um padrão e têm um problema comum. Os dispositivos têm de estar bem alinhados com a plataforma de carregamento para que este seja iniciado.

A Apple resolveu focar-se nesse problema e criou a sua própria tecnologia, apresentada com o iPhone 12 em 2020. O conhecido MagSafe trata de toda a questão do alinhamento e ao encostar o carregador sem fios ao iPhone, este alinha-se de forma automática e tudo funciona de imediato.

Carregamento Qi2 será o novo padrão em breve

É precisamente este o novo padrão Qi2, que irá usar a mesma tecnologia da Apple. O Wireless Power Consortium revelou a sua novidade, sendo este novo padrão uma proposta da própria Apple, que faz parte deste consorcio. A ideia é tornar o Qi2 o padrão para o futuro.

O Qi2 irá suportar inicialmente velocidades de carregamento de até 15W. Assim que o padrão for finalizado no final do ano, o consórcio começará a trabalhar numa versão de especificação com maior potência e carregamento mais rápido. Espera-se que os primeiros smartphones e carregadores com Qi2 cheguem ao mercado até ao final de 2023.

Vai estar em mais do que apenas os smartphones

A adoção da tecnologia MagSafe pelo Wireless Power Consortium leva a que também vai crescer o ecossistema de acessórios, que encontrou adoção limitada entre os fabricantes de acessórios. Esta é também uma novidade importante, que trará a todos a experiência completa que a Apple oferece aos seus utilizadores.

Esta é uma mudança importante e que terá o cunho da Apple para acontecer. O MagSafe vai garantir uma eficiência de energia e velocidades de carregamento mais rápidas. Também ajudará a prolongar a vida útil da bateria do smartphone, ao gerar menos calor durante o processo.