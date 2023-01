Foi há poucas horas que o novo OnePlus 11 5G foi apresentado de forma oficial. Este era um smartphone aguardado há muto tempo e que a marca vinha a revelar de forma gradual nas últimas semanas, como um teaser para os seus clientes.

Com o OnePlus 11 5G no mercado, as vendas iniciaram-se assim que foi revelado. Esse foi um momento importante e que rapidamente compensou para a marca. Todos os seus recordes de vendas foram batidos, mostrando de forma clara como os utilizadores querem este smartphone.

A grande aposta da OnePlus para os próximos meses é o seu novo smartphone, tal como se vinha a conhecer e a esperar. Este foi revelado agora, ainda que apenas para a China, onde as suas vendas estão já abertas e a fazer um verdadeiro sucesso.

Com este smartphone acessível, os utilizadores depressa quiseram ter acesso a esta novidade. Assim, o OnePlus 11 5G tornou-se rapidamente um sucesso e bateu todos os recordes de vendas da marca, segundo revelou Li Jie, o presidente da empresa na rede social Weibo.

Do que foi mostrado na mensagem de Li Jie, bastaram apenas 2 horas para que a nova marca de vendas fosse obtida, ainda que não tenham sido revelados números concretos. A empresa agradeceu também a todos os que compraram o OnePlus 11 5G pela sua confiança na marca.

Algo que se destaca e que terá sido um catalisador para este momento é o preço a que este smartphone é comercializado. Os 3999 yuan (546 euros) são muito interessantes face ao hardware que este smartphone traz e ao que a concorrência colocou já no mercado.

O OnePlus 11 5G traz novamente a Hasselblad e a câmara principal é de 50 MP, a ultra grande angular de 48 MP e a terceira (telephoto) conta com 32 MP. A câmara frontal tem 16 MP e grava no máximo a 1080p. O ecrã AMOLED tem 6,7" e taxa de atualização máxima de 120Hz. A bateria de 5000 mAh carrega a uma potência máxima de 100W. Está equipado com o SoC da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2.

Com estes argumentos está lançado o muito provável sucesso do OnePlus 11 5G, não apenas na China, mas também no resto dos mercados onde será lançado. O novo recorde de vendas vem mostrar o interesse dos consumidores e fazer prever vendas ainda mais elevadas quando for aberto a todos.