A Apple tem sido uma das empresas tecnológicas que melhor prestação em bolsa tem tido. Estes resultados vêm da confiança nos seus produtos e nos números elevados de vendas que tem apresentado ao longo dos vários trimestres do ano.

É de tal forma importante a sua presença em bolsa, que foi uma das primeiras empresas a conseguir uma valorização de 3 biliões de dólares. Esse movimento foi contrariado em 2022 e a Apple acabou por entrar o ano no vermelho. Perdeu um bilião de dólares de valorização em bolsa durante 2022.

Apple entrou no ano a perder em bolsa

Foi nos primeiros dias de 2022 que a Apple estabeleceu um recorde no que toca à sua valorização em bolsa. Ainda que apenas por algumas horas, a gigante de Cupertino conseguiu na altura ultrapassar a barreira dos 3 biliões de dólares.

Este momento previa um desempenho acima do normal no ano que estava eventualmente a ser iniciado, o que levaria a um crescimento ainda maior em bolsa, como se tinha visto. A verdade é que foi precisamente o contrário a acontecer e a Apple passou parte do ano a desvalorizar.

Um ano depois de ter atingido o seu máximo, a empresa acabou por atingir um novo mínimo. A Apple acabou por perder um bilião de dólares de valorização em bolsa, algo que ninguém estaria à espera.

Criadora do iPhone seguiu a concorrência

Do que é avançado, esta perda continua resultou sobretudo de problemas na produção do iPhone e de outros dispositivos, que estiveram paradas em muitas das fábricas na Ásia. Houve ainda uma perda de confiança dos investidores no que toca às compras que os consumidores poderiam deixar de fazer.

Embora o valor de mercado da Apple tenha caído consideravelmente, outras grandes empresas de tecnologia sofreram quedas percentuais mais acentuadas. As ações da Amazon e da Meta caíram cerca de 50% e 63%, respetivamente, no ano passado. A Apple, contudo, caiu cerca de 31% no mesmo período.

Ainda assim, a Apple agora junta-se à Amazon num clube exclusivo do qual nenhuma empresa quer naturalmente fazer parte. Falamos da lista das empresas que perderam um bilião de dólares em valor de mercado na bolsa.