2022 foi um ano complicado para muitas empresas de tecnologia no que toca a vendas e a gerar lucros. Com problemas graves oriundos do conflito que coloca a Ucrânia frente à Russia, os mercados acabaram por reagir de forma muito aleatória.

Uma análise recente ao mercado de ações veio mostrar uma realidade que poderia passar ao lado de muitos. Os maiores bilionários de tecnologia perderam 433 mil milhões de dólares em 2022, algo que se poderá repetir já em 2023.

Perdas de 433 mil milhões em 2022

Existem figuras icónicas no mundo da tecnologia, que estão no topo e no controlo das grandes empresas. Estes capitães da indústria têm fortunas elevadas, muitas delas associadas às posições das empresas em bolsa. Claro que com as quedas do mercado, a desvalorização acontece de imediato.

Segundo a informação partilhada pelo The Washington Post, os principais bilionários perderam um total de 433 mil milhões de dólares bilhões em 2022. Elon Musk foi o que viu uma quebra mais significativa, perdendo 132 mil milhões de dólares num único ano.

As vendas de Elon Musk em preparação para a compra do Twitter também é responsável pelo declínio contínuo no preço das ações da Tesla ao longo deste ano. Os investidores entram em pânico e o declínio da empresa de tecnologia parece continuar.

A lista é seguida pelos 84 mil milhões que foram perdidos por Jeff Bezos. Os utilizadores estão a evitar os gigantes do comércio eletrónico a favor das lojas convencionais, dando à Amazon um dos piores anos da história da empresa. No entanto, este gigante ainda vale 108 mil milhões de dólares.

Bilionários dependem de posição em bolsa

Mark Zuckerberg está também nesta lista, com 80 mil milhões de dólares a terem desaparecido. Devido à crescente concorrência do TikTok, aos custos crescentes para criar o metaverso e a quebra na receita de publicidade, o negócio da Meta está numa crise grave.

A riqueza combinada dos fundadores do Google, Sergei Brin e Larry Page, também diminuiu 88 mil milhões de dólares, como resultado do último fator mencionado. Com muitas áreas de tecnologia onde a Google está presente, este poderá se um cenário que será alterado em breve.

Por fim, também Bill Gates e Steve Ballmer viram os seus resultados terem um prejuízo para 28 e 20 mil milhões de dólares, respetivamente. A Microsoft, que continua a avançar no campo da computação na Cloud em nuvem, está em boa forma.

Portanto, os dois ex-executivos da Microsoft podem confiar nisso. No entanto, a menor procura por PCs ainda deve reduzir um pouco mais seus números no próximo ano.