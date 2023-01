Com a atualização do Android 13 a chegar a um ritmo elevado, vinda de vários fabricantes, é hora dos utilizadores começarem a conhecer a fundo tudo o que este sistema tem para oferecer. São alguns pormenores que fazem toda a diferença e por isso são importantes ter presentes.

Uma das funcionalidades mais interessantes é a possibilidade de aceder o histórico das notificações. Estas estavam já acessíveis, mas agora estão numa nova área, mais acessível e muito mais simples de serem consultadas a qualquer momento.

As notificações são hoje uma constante para muitos utilizadores. Quase todas as apps têm algo a mostrar a quem as usa ou os seus serviços, inundando o ecrã dos smartphones com Android, e não só. Consultar estas não é complicado, mas por vezes acabamos por perder algumas destes alertas.

Para facilitar a vida aos utilizadores, a Google tem no Android 13 uma área dedicada a estas notificações, que podem ser consultadas a qualquer altura e sempre que existir a necessidade de serem recordadas. Basta aceder e ver tudo o que foi apresentado antes.

Para consultar esta informação, bastará abrir a app de definições do Android 13 e depois procurar a opção Notificações. Este último nome depende da personalização de cada fabricante. Avancem ao escolher a opção Definições avançadas.

No passo seguinte deve abrir a opção Histórico de notificações e finalmente acede à informação que pretendia. Esta está arrumada na forma de histórico, com a data e hora presente. Além disso, podem carregar na notificação e abrir diretamente a app que disparou o alerta.

Além das últimas notificações do Android 13, este sistema mostra na mesma área um agregado desses alertas das últimas 24 horas. Estas podem ser expandidas, ficando agora agregadas por cada app que gerou o alerta para o utilizador do smartphone.

É desta forma simples que podem recuperar uma notificação perdida ou, simplesmente, voltar a ler uma que precise recordar. É simples de encontrar no Android 13 e passar a ser usada no futuro por qualquer utilizador deste sistema que precise de aceder a este histórico.