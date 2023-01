Mesmo sem o carregador estar presente na embalagem do iPhone, a Apple recomenda que sejam usados os seus carregadores e os seus adaptadores. Estes são os que conseguem oferecer as melhores capacidades de carregamento, pelo menos em teoria.

Um teste agora realizado vem colocar em causa este cenário e trazer uma informação importante. Do que é mostrado, o iPhone carrega mais rápido com carregadores de terceiros do que com os da Apple.

A idea base deste teste era avaliar a capacidade de carregamento que um qualquer carregador de parede consegue oferecer ao iPhone. Os adaptadores usados são oficiais e homologados, para garantirem a segurança e não colocarem em causa a durabilidade do smartphone da Apple.

Os resultados vão contra o que seria esperado, em especial no que toca ao carregamento rápido, tendo batido de forma clara o que os carregadores da Apple oferecem. Não é uma mudança que seja vista em 100% dos carregadores, mas a grande maioria das propostas para o Android bateu o carregador oficial.

A mais curioso é que este cenário acontece mesmo com carregadores que garantem uma potência de 100W ou até 140W. Mesmo nestas condições, o iPhone carrega num tempo inferior ao que os restantes smartphones que usam o sistema operativo Android. A razão está nos protocolos utilizados pelos aparelhos. Enquanto o iPhone usa o padrão USB PD 2.0, outros usam protocolos como Quick Charge (da Qualcomm), o USB PD 3.0 com PPS e até mesmo protocolos proprietários.

As soluções de terceiros permitem um carregamento mais rápido e eficiente, mas geralmente são bastante dependentes de carregadores que utilizam o mesmo protocolo. Essa dependência é ainda maior ainda no caso de smartphones que oferecem carregamento acima de 100W, já que usam protocolos proprietários.

Outra informação interessante é que esses carregadores conseguem ter um desempenho superior até mesmo se comparado com as propostas da Apple. Neste cenário, e no caso de um iPhone, é possível economizar ao usar um carregador de terceiros original e ainda ter um desempenho elevado no carregamento rápido.

Não se esperava este comportamento do iPhone e nem dos carregadores da Apple. Era espectável que dado estar dentro do mesmo ecossistema, o carregamento fosse mais rápido e mais eficiente.