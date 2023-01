A vida da China não está nada fácil. Para além das graves sanções impostas pelos Estados Unidos que continuam a condicionar fortemente a evolução dos negócios e da indústria do país, também o agravamento da situação pandémica tem um forte e negativo impacto na região. Como tal, de forma a definir uma estratégia mais favorável, as últimas notícias da indústria dão conta de que a AMD vai mudar o seu centro logístico localizado em Hong Kong para Taiwan.

Curiosamente a rival Nvidia, há cerca de um mês, tomou a mesma decisão. Qual será o impacto desta estratégia?

AMD migra o centro de logística de Hong Kong para Taiwan

As sanções dos Estados Unidos e agora a situação do aumento significativo de casos de COVID-19 levam a que algumas marcas deixem a China. Por exemplo, há pouco mais de um mês, a Nvidia deixou de ter as suas instalações de logística em Hong Kong para as passar para Taiwan, assim como o fez a ASML. Agora, segundo as últimas informações, a AMD também fez o mesmo.

Assim, a empresa de Lisa Su definiu a sua estratégia, possivelmente porque Hong Kong tem tido um aumento considerável de casos de COVID-19, mas as medidas para o seu combate não têm sido muito agressivas. No entanto, a principal culpa é atribuída à tensão política e comercial entre os EUA, China e Taiwan.

Antes, a AMD enviava os produtos de Taiwan para Hong Kong onde depois é feita a distribuição das encomendas para todos os pontos do mundo. Portanto, ao migrar o seu centro de logística também para Taiwan, a empresa irá certamente ter uma maior facilidade neste processo, poupando também tempo e dinheiro, uma vez que o fabrico e o envio acontecerá no mesmo país.

Segundo o Economic Daily News, o novo centro da AMD no país taiwanês ficará localizado em Farglory, Taoyuan. Mas espera-se que o anúncio oficial por parte da empresa apenas aconteça depois do Ano Novo Chinês, a 22 de janeiro de 2023.