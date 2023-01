Nvidia lista a GeForce RTX 4070 Ti no seu site oficial antes do tempo

Já aqui falámos por diversas vezes sobre as novas placas gráficas da Nvidia, tanto dos modelos que já chegaram ao mercado, como a RTX 4090 e RTX 4080, como aqueles qie devem ver a luz do dia agora no início do ano de 2023.

Um desses modelos é a GeForce RTX 4070 Ti que tem causado um grande interesse por parte dos utilizadores. E as últimas informações mostram que a Nvidia já listou este modelo no seu site oficial antes que o mesmo fosse anunciado oficialmente.

Nvidia lista a GeForce RTX 4070 Ti no seu site

Espera-se que a gigante Nvidia apresente neste mês de janeiro de 2023 a sua nova gama de placas gráficas para computadores portáteis, assim como o modelo GeForce RTX 4070 Ti para desktop, que se juntará aos já lançados. Já muitas notícias se escreveram sobre este chip e o mesmo até já apareceu à venda na Sérvia por 1.315 euros, embora os consumidores esperem que chegue oficialmente por um valor muito mais baixo.

No entanto há agora mais algumas novidades, uma vez que, de acordo com o leaker @momomo_us, a página da Nvidia na França listou no seu site a GeForce RTX 4070 Ti antes mesmo do anúncio oficial, o que leva a crer que se tratou de um engano, e não foi propositado.

As informações constantes no site não são propriamente novas, dado que temos vindo a escrever várias notícias sobre outras revelações. No entanto, mais não seja, serve para confirmar os detalhes que temos vindo a publicar.

Ao nível das especificações, este modelo traz o chip gráfico AD104-400 com 7.680 núcleos CUDA a uma frequência de 2,60 GHz. Conta também com uma capacidade de memória GDDR6X de 12 GB a 21 Gbps com uma interface de 192 bits, oferecendo uma largura de banda de 504 GB/s.

Outras informações recentes indicam que esta GeForce RTX 4070 Ti consegue superar a gráfica topo de gama RTX 3090 Ti nos primeiros testes de benchmark.