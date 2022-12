Votos de Próspero Ano de 2023

A vida passa muito rápido, numa acelerar constante. Viajamos, com o nosso planeta, à velocidade de 1,7 mil quilómetros por hora sobre o próprio eixo e a uns incríveis 107,3 mil de km/h ao redor do Sol. Tudo isto deixa-nos mais velhos, experientes e com as marcas próprias desta viajem.

Iniciamos 2022 com muitas ideias, com uma página já voltada do capítulo da pandemia, mas a Rússia invadiu a Ucrânia e a guerra às portas da Europa arrastou o mundo, direta ou indiretamente. Levantaram-se de novo as preocupações e receios do que aí virá. Nesse sentido, esperamos e desejamos que 2023 traga paz ao mundo, que a tecnologia seja uma alavanca para uma humanidade melhor e que a ciência resolva problemas que ainda castigam a vida na Terra.

Os desafios são agora na Terra, Lua, Marte... enfim, cada vez olhamos mais para o próprio Universo. E esperamos que o novo ano seja também ele revelador de muito que a humanidade precisa ainda saber.

Em nome da equipa Pplware, desejo-vos um próspero Ano de 2023. Saúde, paz e sucesso.

Vítor Martins | Pplware.com