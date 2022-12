TOP artigos mais vistos em 2022 no Pplware

2022 foi o ano de (quase) esquecer a pandemia, mas de grande sobressalto devido à guerra na Europa. Consequência disso foi o aumento de preços generalizado, com incidência em particular na energia e nos bens essenciais, mas que também algumas áreas da tecnologia.

O grande destaque do ano foi para a exploração espacial, quer na vertente lúdica, quer na vertente exploratória, com vários feitos alcançados.

Janeiro

O Teste de Absorção de Energia, também conhecido por SAR, é o teste responsável por fazer a medição do índice de exposição à radiofrequência de dispositivos eletrónicos, principalmente de telemóveis e/ou smartphones.

Saiba quais os smartphones que emitem mais radiação e veja se o seu está na lista.

Fevereiro

Poderá ser um fim que ninguém quer falar abertamente e onde a ciência pode ter um papel importante, contudo a degradação do habitat, a baixa variação genética e o declínio da fertilidade estão a levar o Homo Sapiens ao colapso. Os indícios são claros. Se na década de 60 uma das preocupações era a aniquilação nuclear, a outra era a superpopulação.

Cinquenta anos volvidos já se fala em declínio inevitável da população global. E de forma já destemida é mesmo usada a palavra “extinção”, como refere o paleontólogo Henry Gee, editor da Nature, na apresentação da sua teoria na Scientific American.

Março

O WhatsApp alterou as suas políticas de privacidade para introduzir pequenos ajustes ao suporte de versões mais antigas dos sistemas operativos. Como tal, alguns smartphones vão deixar de ter suporte para esta rede social já a partir de abril. Algumas máquinas, mais antigas, não vão poder usar esta que é uma das mais utilizadas plataformas de comunicação.

Vamos mostrar como poderá o utilizador verificar se os seus dispositivos estão ou não abrangidos pelas novas alterações.

Abril

São vários os serviços que, para se aderir, é-nos solicitado um comprovativo de morada. Normalmente fornecemos uma cópia da fatura da água ou da energia, mas há uma forma mais simples e prática.

Usando a app id.gov.pt, pode facilmente partilhar um comprovativo de morada, até com a respetiva assinatura do titular.

Maio

Basicamente, quase todos os smartphones e softwares têm componentes de monitorização e seguimento neles. É por isso que obtém a capacidade de monitorizar e controlar à distância uma aplicação, serviço, ou smartphone. Contudo, há certas coisas que não são de todo normais acontecerem e, portanto, deve estar atento a elas.

Trazemos-lhe hoje 5 sinais que indicam que o seu smartphone poderá estar a ser seguido.

Junho

Julho

Apesar do Código de Estrada definir vários limites à circulação, nem sempre os condutores cumprem. Por outro lado, os carros que chegam ao mercado conseguem atingir velocidades muito acima do que está definido por lei.

A partir de hoje, 6 de julho será que se vão acabar as multas por excesso de velocidade? Todas não, mas há algo que vai ajudar nesse sentido.

Agosto

Os cartões de crédito e débito são hoje amplamente usados. No entanto, há situações, como o caso de um cartão ficar retido na máquina multibanco, que obrigam o utilizador a realizar um conjunto de ações.

Se o seu cartão já foi retido pela máquina Multibanco, saiba como agir.

Setembro

Se tem um carro recente a diesel certamente que já ouviu falar no líquido Adblue. Na prática, os novos motores Diesel Euro 6 possuem um catalisador SCR (Selective Catalytic Reduction) que utiliza AdBlue para limitar as emissões de óxido de azoto.

No entanto, face ao aumento dos preços da energia, a produção de AdBlue tem vindo a ser reduzida. Os preços vão aumentar... e haverá também escassez desta solução aquosa.

Outubro

Múltiplos cabos submarinos no sul de França foram cortados durante a noite na passada quarta-feira, tornando o acesso à Internet pouco fiável ao nível mundial. Os engenheiros repararam as ligações perdidas e as investigações ainda estão em curso. Os dedos foram apontados para os submarinos russos devido ao conflito na Ucrânia, mas os investigadores ainda não encontraram provas que sustentem esta suposição.

A resposta cada vez mais frutífera da Ucrânia à invasão da Rússia e o apoio do ocidente às forças ucranianas poderão agora estar a servir de pretexto para retaliações nas infraestruturas de comunicação, depois dos ataques aos gasodutos Nord Stream.

Novembro

Os identificadores Via Verde podem ser utilizados em qualquer concessão com portagem em território português, desde que devidamente associados a um cartão de débito e matrícula. Estes identificadores validam a passagem dos veículos nas portagens.

A Via Verde não tem a possibilidade de mudar pilhas de identificadores e por isso os utilizadores têm de comprar ou alugar equipamentos novos quando estes deixam de funcionar?

Dezembro

Seguramente que o nosso planeta, para nós, durará para "sempre", teremos oxigénio que nunca irá acabar. Mas isto é à escala de uma vida. Porque, na verdade, o oxigénio da Terra irá diminuir, sufocando a maioria dos organismos vivos, segundo referem os cientistas. Dados do passado mostravam-nos que os níveis do nosso mais precioso gás, que nos mantém vivos, caiu 0,7% nos últimos 800 mil anos... e os cientistas não fazem a mínima ideia da razão!

Novos estudos sugerem, contudo, que o planeta vai ficar mais rapidamente sem oxigénio do que aquilo que inicialmente pensávamos.

O pódio de 2022...

No 3º lugar do pódio do ano 2022 fica assim o artigo "5 sinais de que o seu smartphone pode estar a ser seguido", um artigo publicado em maio e que alerta e dá a conhecer alguns sinais relevantes que podem indicar uma manipulação abusiva do seu smartphone. O 2º lugar vai para o artigo "Humanos estão condenados à extinção… não há salvação!", publicado em fevereiro, alerta para diversas razões que podem levar a um declínio da população global.

No 1º lugar, temos o artigo informativo, que aponta os 10 modelos de smartphones que mais radiação emitem, algo que, embora nos limites legais, desperta a preocupação de alguns utilizadores como uma hipotética prevenção de problemas de saúde.

Em nome da equipa do Pplware, votos de um ano 2023 carregado de saúde e de sucessos.

