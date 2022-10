Boas notícias! Nord Stream 2 já não está perder gás

Nos últimos dias tivemos a informação que se estavam a registar várias fugas de gás nos gasodutos Nord Stream. O Nord Stream consiste numa série de gasodutos para transporte de gás natural através do Mar Báltico.

Do que se sabe, os danos na infraestrutura foram provocadas por explosões de alta potência.

Segundo a agência de energia dinamarquesa, já não há fugas no gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, no Mar Báltico.

Ulrich Lissek, porta-voz da agência, referiu que a resolução se deveu à pressão da água. "A pressão da água fechou mais ou menos o gasoduto, pelo que o gás no seu interior não pode sair", referiu. No Twitter, a agência dinamarquesa de Energia escreve que foi atingida uma "pressão estável" no gasoduto, o que levou ao fim da fuga.

De recordar que as explosões aconteceram no início da semana, duas localizadas na zona económica exclusiva da Suécia e as outras duas na dinamarquesa, no Mar Báltico. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que ligam a Rússia à Alemanha, estão no centro das tensões geopolíticas, já que a Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa como retaliação contra sanções ocidentais após a invasão à Ucrânia.

Suécia e Dinamarca divulgaram um relatório provando que as fugas tinham sido provocadas por fortes explosões submarinas, no Mar Báltico.

O Presidente russo, Vladimir Putin, apontou o dedo ao Ocidente, denunciando a tentativa de "destruir a infraestrutura energética" que alimenta a Europa central.

Os ataques aos oleodutos levaram as empresas de energia e os governos europeus a reforçar a segurança em torno desta infraestrutura energética.