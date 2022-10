A forma como a Apple desenvolve os seus produtos, como o iPhone, o Watch, o iPad e os Mac permite que estes interajam de forma única. Mesmo com sistemas diferentes, estes conseguem interagir e explorar as suas funcionalidades.

Uma novidade que chegou com o iOS 16 foi a capacidade de controlar o Apple Watch através do ecrã do iPhone. Esta não será uma funcionalidade para o dia a dia, mas que certamente será útil para muitos utilizadores. Venha descobrir com a pode usar.

Uma novidade muito interessante da Apple

A mais recente verão do sistema do iPhone, o iOS 16, trouxe muitas novidades e melhorias ao smartphone da Apple. Da mesma forma, e como é normal, a empresa tratou também de melhorar o watchOS 9, que chegou com o Apple Watch 8 e o Ultra.

Uma novidade que integra o iOS 16 e o watchOS 9 vem permitir que o Apple Watch seja controlado através do ecrã do iPhone. Isto permite que este relógio seja acedido a partir do ecrã de maiores dimensões do smartphone através de funcionalidades de acessibilidade, como o controlo por voz e o controlo de manípulos.

Ativar a Projeção do Apple Watch no iPhone

Para ativar esta projeção do relógio da Apple deve primeiro abrir a aplicação Definições no iPhone emparelhado. Depois, basta aceder a Acessibilidade e a Projeção do Apple Watch. Termine com o ativar da opção presente, chamada "Projeção do Apple Watch".

De imediato, vai surgir no iPhone uma imagem que projeta o ecrã smartwatch que estiver emparelhado. O utilizador só precisa de usar os gestos na imagem projetada, tal como faria diretamente no relógio da Apple. Isso é simples e permite as seguintes ações:

Deslocar : passe o dedo para cima ou para baixo no ecrã

: passe o dedo para cima ou para baixo no ecrã Passar os dedos entre ecrãs: passe o dedo para esquerda ou para a direita no ecrã

Usar funcionalidade do relógio no ecrã do smartphone

Apesar de ser apenas uma projeção, esta projeção do Apple Watch permite ainda a interação direta com o hardware do relógio. Isso dá acesso à coroa digital e até à própria Siri, mas sempre direta no relógio e não no iPhone.

Premir a Digital Crown : toque na Digital Crown no ecrã

: toque na Digital Crown no ecrã Prima o botão lateral : toque no botão lateral no ecrã

: toque no botão lateral no ecrã Usar Siri: toque sem largar na Digital Crown no ecrã

Apesar de ser uma funcionalidade de acessibilidade e dedicado às pessoas com deficiências físicas e motores, esta tem utilidade para muitos mais. Torna mais fácil controlar o Apple Watch a partir do ecrã de maiores dimensões do iPhone, que é útil em muitas situações.