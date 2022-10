Drone de entrega de comida cai e deixa milhares de casas sem energia

Um drone de entregas de comida da empresa Wing, da subsidiária Alphabet, incendiou-se durante o exercício das suas funções, após ter ficado preso nos cabos de energia na localidade de Brisbane, na Austrália.

Esta já de si é uma situação preocupante, mas o caso foi ainda mais grave, uma vez que deixou milhares de habitantes sem eletricidade.

Drone cai e deixa milhares sem eletricidade

De acordo com as informações, um drone de entregas de comida da empresa subsidiária da Alphabet (dona da Google) designada Wing, ficou preso em cabos de energia, tendo-se incendiado de seguida e caído. O caso aconteceu em Brisbane, na Austrália, na passada quinta-feira (29) e o equipamento praticamente fritou com um impacto de 11.000 volts de eletricidade.

Acontece é que o sucedido acabou por resultar no corte de energia de mais de 2.000 casas e empresas, tal como relatam os canais de informação The Age e ABC News Australia. Apenas passados 45 minutos é que a energia foi reposta no local afetado, pelo menos para 2.000 clientes, pois os restantes, cerca de 300, só viram a energia regressar ao normal depois de 3 horas.

Danny Donald, porta-voz do fornecedor de serviços públicos de energia Energex, adiantou ao The Age que “na verdade não tivemos que tirar o drone e ele incendiou-se”. No entanto, curiosamente, a refeição que estava no drone, ainda estava quente quando a equipa encontrou o equipamento.

A Wing adianta que o drone “fez um pouso controlado por precaução, e parou num cabo de energia elétrico”. A empresa relatou de imediato o sucedido à Energex e pediu desculpa por qualquer inconveniente, adiantando que está já a realizar uma revisão interna.

Embora o incidente não tenha causado danos nos cabos de energia ou na própria rede elétrica, Donald deixa um alerta para quem opera drones, no sentido de aconselhar cautela quando existem cabos elétricos no trajeto.