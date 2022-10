A chegada do iPhone 14 Pro Max voltou a tornar interessante os testes que comparam este smartphone às propostas, como o Samsung S22 Ultra. Estas comparações têm surgido ao longo dos anos e mostrado qual das propostas está mais à frente da concorrência.

No meio de muitos testes que são feitos, alguns levam os smartphones ao limite e revelam muitas capacidades. Foi isso que aconteceu agora ao iPhone 14 Pro Max e ao Samsung S22 Ultra, que estiveram dentro de gelo para testar a sua resistência a vários níveis. Os resultados, como sempre, são surpreendentes.

Um teste de resistência muito agressivo

Com cada vez mais funcionalidades para proteger os smartphones, as marcas têm mesmo de cumprir as especificações apresentadas. Com acesso a todos os equipamentos, torna-se simples levar qualquer um ao extremo e provar ou refutar o que a Apple, Samsung e outras marcas anunciam.

Isso muitas vezes leva a que sejam realizados testes e comparações extremas e em ambientes também do mesmo calibre. Foi isso que o canal do YouTube Tech Timmers criou ao colocar o novo iPhone 14 e o Samsung S22 dentro de gelo para medir a sua capacidade de resistência.

No gelo durante 10 horas para uma avaliação

O cenário era simples e o que pretendia mostrar também, como o vídeo abaixo mostra. Um iPhone 14 Pro Max e um Samsung S22 Ultra foram colocados dentre de água e depois congelados. Ao fim de 10 horas foram retirados, descongelados e colocados a funcionar.

iPhone 14 Pro Max ou Samsung S22 Ultra, qual aguentou?

Algo que ficou de imediatamente visível foi a grande resistência destes 2 smartphones. Tanto o iPhone como o Samsung resistiram de forma única, sem mostrar problemas de maior. Ambos ligaram de forma normal, como nada se tivesse passado, funcionando tal como seria esperado.

Elementos como a câmara também não parecem ter sofrido qualquer dano e funcionam de forma perfeita. O único que aparentemente mostrou uma quebra foi o iPhone 14, no campo do áudio. Ao reproduzir som, a coluna fazia um barulho anormal, algo que não foi detetado no Samsung S22. Poderá ser água na coluna, algo que poderá ser temporário.

Esta será certamente uma situação que poucos vão ter de enfrentar, mas que mostra de forma clara a resistência do iPhone 14 Pro Max e do Samsung S22 Ultra. Junta-se a muitos outras comparações mais ou menos extremas e que têm sido reveladas nos últimos tempos.