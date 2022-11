Identificador da Via Verde não tem a possibilidade de mudar pilha?

Os identificadores Via Verde podem ser utilizados em qualquer concessão com portagem em território português, desde que devidamente associados a um cartão de débito e matrícula. Estes identificadores validam a passagem dos veículos nas portagens.

A Via Verde não tem a possibilidade de mudar pilhas de identificadores e por isso os utilizadores têm de comprar ou alugar equipamentos novos quando estes deixam de funcionar?

O Polígrafo SAPO contactou fonte oficial da Brisa que informou que "o identificador da Via Verde funciona, para todos os efeitos, como um meio de pagamento e, como tal, tem de dar as máximas garantias de fiabilidade e segurança no momento em que é usado e dita um débito na conta bancária a que está associado". A fiabilidade e segurança, diz a mesma fonte, "não é compatível com uma manipulação livre e não autorizada do equipamento, que a poderá pôr em causa".

"São os fabricantes desses equipamentos, e fornecedores da Via Verde, que recomendam que essa manipulação não seja feita e que não se responsabilizam por um deficiente funcionamento do identificador a partir do momento em que este tenha sido manipulado", sublinha.

"As alegações sobre as pilhas dos identificadores da Via Verde que circulam ainda nas redes sociais reportam a 2016-2017, e são da autoria de uma pessoa que faria negócio com a troca de pilhas de identificadores e baterias de outros equipamentos", acrescenta. A empresa >é desmentida pelo autor, André Pereira, que em declaração escrita enviada ao Polígrafo sublinha que nunca ganhou dinheiro, "nem qualquer tipo de benefício financeiro" ou qualquer tipo de bem com esta situação. "Ganhei sim respeito e reconhecimento por ter exposto um esquema", conclui.

Antigamente, os identificadores da Via Verde tinham uma bateria que podia de facto ser substituída. Contudo, na altura em que este caso se tornou popular "os novos aderentes já recebiam identificadores cuja bateria/pilha já não se substituía".

Em resumo, a Via Verde não tem a possibilidade de mudar pilhas de identificadores e por isso os utilizadores têm de comprar ou alugar equipamentos novos quando estes deixam de funcionar.